Турнир по сумо
© commons.wikimedia.org by Сезар И. Мартинс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 17:15

Очередь длиной в год: закрытый японский ритуал оказался главным трофеем для туристов

Сумо стало одним из самых посещаемых развлечений туристов в Японии — турэксперты

Япония неожиданно открывается туристам с новой стороны — древние традиции здесь становятся частью насыщенного и современного путешествия. То, что раньше воспринималось как экзотика для знатоков культуры, сегодня превращается в самостоятельную причину поездки. Иностранные гости готовы планировать отпуск за много месяцев ради одного события. Об этом сообщает издание Турпром.

Сумо как новый туристический магнит

Японское сумо переживает заметный всплеск интереса со стороны зарубежных путешественников, включая россиян. Этот древний вид спорта перестал быть лишь национальной традицией и превратился в полноценный туристический продукт. Билеты на крупнейшие турниры раскупаются за год вперед, а свободных мест на трибунах практически не остается. Уже два года подряд все 90 дней шести главных турниров в году полностью закрываются по продажам задолго до начала соревнований.

Особое внимание привлекает новогодний турнир сё в токийском зале Рёгоку Кокугикан. Именно он для многих туристов становится отправной точкой знакомства с сумо. По данным Японской ассоциации сумо, ежедневно арену, рассчитанную на 11 тысяч зрителей, посещают около двух тысяч иностранных гостей. Для них это не просто спорт, а живое столкновение с ритуалами, символами и строгими правилами поведения.

Экскурсии, которые открывают смысл традиций

Рост интереса привел к появлению специальных форматов для туристов. В Токио уже несколько лет работают экскурсии с гидами, которые помогают разобраться в истории сумо, объясняют структуру турниров и нюансы поединков. Такой формат особенно востребован среди тех, кто не смог приобрести билеты самостоятельно и ищет альтернативные способы попасть на соревнования.

"Главная причина моего приезда в Японию — это наблюдение за грандиозным сумо. Меня глубоко привлекает его долгая история и традиции", — заявил турист Трэвис Фрост.

Многие иностранцы отмечают, что сумо воспринимается как концентрат японской культуры — так же, как храмы, сады или уклад повседневной жизни. Этот интерес часто сочетается с другими форматами путешествий, включая соло-поездки по Японии, где безопасность, продуманная инфраструктура и уважение к личному пространству делают страну особенно привлекательной.

За пределами арены: жизнь сумо изнутри

Интерес туристов выходит далеко за рамки официальных турниров. Все больше гостей стремятся увидеть, как формируется путь борцов за кулисами. В токийском районе Нихонбаси-Хамачо популярностью пользуется школа Арасио, где утренние тренировки можно наблюдать через большие стеклянные окна. Здесь занимаются спортсмены высших дивизионов, а сами занятия собирают десятки зрителей из разных стран.

"Мы благодарны людям, которые приходят посмотреть. Я говорю борцам: "За вами наблюдают гораздо больше, чем вы думаете"", — заявил руководитель школы Арасио Сококурай.

Такой формат позволяет туристам увидеть дисциплину, рутину и строгий распорядок, который редко попадает в кадры трансляций. Для многих это становится одним из самых запоминающихся впечатлений от поездки.

Япония, которую хочется изучать глубже

Сумо лишь усиливает интерес к другим граням страны. Туристы все чаще комбинируют посещение турниров с культурными маршрутами, отправляясь в Киото — культурную столицу Японии, где традиции ощущаются в каждом квартале. Развитая транспортная система, включая скоростные поезда синкансэн, позволяет легко перемещаться между городами и планировать насыщенные маршруты без лишних сложностей.

В результате Япония перестает быть направлением "одного визита". Туристы возвращаются сюда снова, открывая страну через спорт, культуру, гастрономию и ритм повседневной жизни. Именно сочетание древних традиций и современного комфорта делает такие поездки по-настоящему ценными и запоминающимися.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.

