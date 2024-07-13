Россиянам рассказали, что выключенный кондиционер в автомобиле не всегда способствует экономии топлива. Согласно младшему научному сотруднику Игорю Чекулаеву, хотя отключение кондиционера в пробке действительно снижает потребление топлива, в движении открытые окна ухудшают аэродинамику, что приводит к увеличению расхода.

Эксперт также упомянул, что для снижения расхода топлива можно вести автомобиль без резких ускорений и торможений, проверять давление в шинах, планировать маршруты, регулярно обслуживать автомобиль и соблюдать скоростной режим.

Фото: commons.wikimedia.org/Kiwiev (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)