Врач-терапевт Светлана Гуйдо обсудила важность поддержания иммунитета круглый год, даже летом. Она объяснила, что слабый иммунитет может проявляться через частые и длительные болезни, вызванные различными факторами, включая хронические заболевания и ослабление после инфекций.
Для диагностики и лечения слабого иммунитета важно обращаться к врачу, который может назначить необходимые обследования.
Гуйдо также отметила, что не все нуждаются в иммунограмме, и предупредила о потенциальных рисках приема иммуностимуляторов без контроля. Для укрепления иммунитета рекомендуется физическая активность, достаточный сон, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, поддержание здоровья кишечника и избегание переедания сладкого.
Помимо этого, важно закаливаться и правильно использовать натуральные стимуляторы иммунитета, сообщает DoctorPiter.Ru.
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