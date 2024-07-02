Терапевт Светлана Бурнацкая предупредила, что летом резкие перепады температуры могут серьезно подорвать здоровье. Разница в температуре более 7 градусов угрожает иммунной системе и повышает риск инфекций.

Проблемы могут вызвать и кондиционеры, особенно старые и неочищенные, которые распространяют бактерии. Важно избегать сквозняков и холодных напитков, постепенно привыкать к температуре воды при купании, а также правильно использовать охлаждающие устройства в помещениях, чтобы не направлять их потоки непосредственно на людей.

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