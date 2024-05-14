Европейские климатологи, используя методы дендрохронологии и другие палеоклиматические техники, подтвердили, что лето 2023 года было самым жарким за последние 2000 лет. Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, показало, что современное глобальное потепление приводит к установлению новых температурных рекордов.

Для реконструкции климата были использованы данные, собранные из годичных колец деревьев и записей первых метеорологов. Лето 2023 года превысило средние температуры доиндустриальной эпохи на 2,07 градуса Цельсия, что значительно выше предыдущих температурных пиков. Ученые подчеркнули необходимость сокращения выбросов парниковых газов для замедления изменения климата, сообщает ТАСС.

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