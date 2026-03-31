дети в лагере на море
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:36

Север меняет лед на морскую пену: тысячи детей из Заполярья отправятся на юг по особой программе

Кампания по организации летнего отдыха детей в Мурманской области стартует 1 апреля. В нынешнем сезоне региональные власти планируют отправить на побережье Черного моря более 3,5 тысячи юных жителей Заполярья. Программа охватывает как льготные категории граждан, так и семьи, готовые частично оплатить путевки. По данным пресс-службы областного правительства, основной упор сделан на адресную поддержку семей участников специальной военной операции и детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Приоритетные категории и условия предоставления путевок

Распределение путевок в оздоровительные учреждения юга страны будет происходить согласно установленной очередности. В первую очередь право на отдых получают воспитанники из многодетных семей и дети бойцов, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции. Государство берет на себя обязательства по обеспечению полноценного санаторного отдыха для тех, кто нуждается в особой социальной защите.

Особый статус предусмотрен для детей, чьи отцы погибли при исполнении воинского долга. Для этой категории юных северян летняя кампания становится полностью безвозмездной. Это касается не только проживания в лагере, но и покрытия транспортных расходов, а также обеспечения питанием на всем пути следования к месту отдыха.

Административный аппарат региона акцентирует внимание на прозрачности системы записи, которая открывается в начале апреля. Специалисты подчеркивают, что своевременная подача документов позволяет эффективнее планировать логистику и загрузку оздоровительных площадок. Такой подход минимизирует риски возникновения дефицита мест в пиковые летние месяцы.

Финансовые расчеты и родительская плата

Для семей, не попадающих под категорию полной льготы, предусмотрена система софинансирования. Родителям необходимо будет оплатить лишь четверть от рыночной стоимости путевки, в то время как остальные 75% расходов покроет областной бюджет. Такая мера поддержки позволяет сделать качественный отдых на море доступным для широкого круга мурманчан.

В стоимость входит не только пребывание на территории оздоровительного комплекса, но и специализированные педагогические программы, медицинское сопровождение и организованный досуг. Бюджетные ассигнования направлены на то, чтобы снизить финансовую нагрузку на домохозяйства в условиях северного климата, требующего обязательного выезда детей в теплые регионы.

"Организация летнего детского отдыха — это не просто социальный вопрос, а стратегическое направление в работе региональных властей. Мы понимаем специфику Крайнего Севера, где ребенку жизненно необходим солнечный свет и морской воздух для восстановления иммунитета. Эффективное распределение бюджетных средств позволяет охватить максимальное количество нуждающихся. Важно обеспечить не только массовость, но и безопасность каждой группы на всех этапах следования".

управленец муниципального уровня, эксперт по социально-экономическим вопросам регионов Елена Гаврилова

Помимо финансовых льгот, правительство области уделяет внимание качеству предоставляемых услуг. Все базы отдыха проходят предварительную проверку на соответствие санитарным нормам и требованиям безопасности. Контроль за питанием и квалификацией вожатского состава является обязательным условием при заключении контрактов с южными лагерями.

Альтернативные форматы отдыха в черте города

Для тех детей, которые остаются летом в городе, предусмотрена масштабная сеть лагерей дневного пребывания. В этом году запланировано открытие площадок на базе общеобразовательных школ, которые смогут принять более 17 тысяч учащихся. Это удобный формат для родителей, которые продолжают работать и хотят обеспечить детям полезную занятость в дневное время.

Программы городских лагерей включают в себя спортивные секции, творческие мастерские и экскурсионные выезды по достопримечательностям Мурманска и области. Такое наполнение позволяет детям не только отдыхать от школьной программы, но и приобретать новые навыки в привычной социальной среде под присмотром квалифицированных педагогов.

Работа пришкольных площадок также финансируется из муниципального и регионального бюджетов, что минимизирует взносы со стороны законных представителей. Внимание к локальному отдыху продиктовано необходимостью создать безопасную и развивающую среду для каждого ребенка, независимо от возможности семейного выезда за пределы Кольского полуострова.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

