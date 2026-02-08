Лето начинают разбирать уже сейчас: популярные курорты уходят с радаров быстрее обычного

Летний туристический сезон 2026 года уже сейчас формирует чёткие предпочтения у организованных путешественников. Россияне всё активнее планируют отпуск заранее, делая ставку на проверенные направления и понятный формат отдыха. Аналитики фиксируют устойчивый интерес как к пляжным курортам внутри страны, так и к зарубежным поездкам. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Внутренний туризм: море остаётся главным ориентиром

При выборе отдыха внутри страны россияне по-прежнему ориентируются на морские направления. Основной спрос на лето-2026 сосредоточен вокруг пляжного формата, который позволяет совместить расслабленный отдых с развитой инфраструктурой и знакомыми условиями. Такой подход особенно характерен для семейных туристов и путешественников, предпочитающих заранее спланированные туры, где пляжный отдых остаётся главным выбором.

Наибольшей популярностью пользуются Краснодарский край и Крым. Эти регионы сохраняют лидирующие позиции благодаря широкому выбору курортов, разнообразию форматов размещения и транспортной доступности. Существенную роль играет и привычность направлений, что снижает риски при планировании поездки.

"Внутри страны на лето-2026 туристы чаще всего выбирают пляжный отдых у моря", — заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Новые и традиционные маршруты внутри России

Помимо классических курортов, растёт интерес к другим регионам юга России. В частности, туристы всё чаще рассматривают Дагестан как альтернативу привычным направлениям. Регион привлекает сочетанием морского побережья, природных ландшафтов и экскурсионных возможностей, что делает отдых более разнообразным и насыщенным.

Отдельную категорию спроса формируют поездки в крупные города. Москва и Санкт-Петербург стабильно входят в число востребованных направлений благодаря культурной программе, событийным мероприятиям и круглогодичной туристической инфраструктуре. Такие поездки чаще выбирают туристы, ориентированные на короткие отпуска или комбинированные туры.

Зарубежные направления и фактор раннего бронирования

Среди зарубежных направлений безусловным лидером летнего сезона остаётся Турция. Она сохраняет статус самого популярного варианта организованного отдыха за границей благодаря формату "всё включено", широкому выбору отелей и предсказуемому уровню сервиса. Существенное влияние на спрос оказывают ранние продажи летних туров, которые позволяют туристам зафиксировать выгодные условия заранее.

В числе активно бронируемых стран также значатся Таиланд, Египет и ОАЭ. Эти направления привлекают туристов стабильным авиасообщением, разнообразием отельной базы и возможностью выбрать отдых под разные бюджеты и предпочтения. Для многих путешественников важным фактором остаётся соотношение цены и качества.

В АТОР подчёркивают, что Турция входит в число стран, предлагающих наиболее заметные скидки в рамках акций раннего бронирования, что дополнительно стимулирует интерес к направлению.

Планирование летнего отдыха на 2026 год показывает, что туристы всё чаще делают выбор в пользу заранее понятных маршрутов и форматов. Сочетание привычных российских курортов и популярных зарубежных направлений позволяет рынку сохранять стабильность, а путешественникам — уверенность в качестве будущего отпуска.