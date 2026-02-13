Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пляж
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 17:08

Турция держит корону, но Вьетнам стремительно сокращает разрыв: рейтинг летних направлений обновился

Летний отдых за границей в 2026 году может обойтись россиянам дешевле, чем год назад, даже несмотря на рост цен в валюте. Туроператоры фиксируют подорожание контрактов с зарубежными отелями, однако укрепление рубля меняет итоговую сумму для туристов. Всё больше путешественников предпочитают оформлять поездки заранее, чтобы сохранить выгодные условия и расширить выбор. Об этом сообщает интернет-портал АТОР со ссылкой на данные Coral Travel.

Валютный рост и рублёвая экономия

По оценке аналитиков Coral Travel, в валюте летние контракты действительно подросли. В Турции цены увеличились примерно на 3%, в Египте — на 8%, а по Таиланду, ОАЭ и Вьетнаму остались на уровне прошлого сезона. При этом для Египта и Эмиратов расчёты ведутся в долларах, для остальных направлений — в евро.

Однако решающим фактором стал курс. За год рубль укрепился примерно на 12%: если в конце января 2025 года евро стоил 102,78 рубля, то к концу января 2026-го — уже 90,47 рубля. В результате рост цен в евро оказался практически компенсирован, а по ряду направлений итоговая стоимость туров в рублях даже снизилась.

Похожая ситуация наблюдалась и ранее: ослабление доллара сделало зарубежные поездки доступнее, что усилило интерес к выездному отдыху. Таким образом, для российских туристов итоговый чек на лето 2026 года выглядит стабильным и предсказуемым.

Туристы бронируют отпуск заранее

В Coral Travel отмечают, что стратегия ожидания "горящих" туров постепенно уходит в прошлое. Если в 2025 году около 40% заявок на лето приходилось на раннее бронирование, то в 2026 году компания ожидает рост доли до 45%. Средняя глубина бронирования уже достигает шести месяцев.

"Мы видим, что модель поведения туриста изменилась. Люди понимают: зафиксировать цену сейчас — значит защитить себя от возможного роста курса и получить максимальный выбор отелей. Это рациональный подход, и с каждым годом таких туристов становится больше", — отмечают в пресс-службе Coral Travel.

Февраль и март традиционно становятся самыми активными месяцами для ранних продаж. По мере приближения сезона размер скидок сокращается, а популярные отели на июль и даты школьных каникул быстро заполняются. Общий тренд подтверждает и рынок: Турция заняла первое место по ранним продажам летних туров, сохраняя лидерство среди зарубежных направлений.

Спрос и средние чеки на лето

Турция остаётся самым востребованным направлением, причём в рублёвом выражении стоимость туров находится на уровне прошлого года или даже ниже. Египет демонстрирует стабильный интерес, особенно у семей с детьми, а летние тарифы выглядят привлекательнее зимних. ОАЭ всё чаще выбирают именно летом благодаря сниженным ценам вне пикового сезона.

Отдельное внимание эксперты уделяют Вьетнаму. Страна закрепилась в числе лидеров продаж и по ряду показателей опережает Таиланд. Спрос поддерживают чартерные рейсы из регионов, безвизовый въезд и доступные цены на услуги вне отелей.

Средний чек на семью из двух взрослых и одного ребёнка с вылетом в июле выглядит следующим образом: Египет (8 ночей) — около 232 500 рублей, ОАЭ (7 ночей) — примерно 237 900 рублей. Турция (8 ночей) обойдётся в среднем в 334 500 рублей, Таиланд (10 ночей) — около 315 300 рублей, Вьетнам (11 ночей) — порядка 359 000 рублей.

Ожидание "горящих" предложений в высокий сезон, по оценке туроператора, остаётся малореалистичной стратегией. Доля туров с вылетом "завтра" по итогам прошлого года была минимальной, а самые популярные отели традиционно распродаются заранее.

Планирование отпуска заранее позволяет не только зафиксировать цену, но и выбрать удобные даты, рейсы и категории номеров. В условиях устойчивого спроса именно раннее бронирование становится главным инструментом разумной экономии для семейного отдыха.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.

