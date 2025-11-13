Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Зимняя резина
Зимняя резина
© Freepik by maniacvector
Иван Рогов Опубликована сегодня в 16:04

Ехал на летней резине зимой и понял, насколько большую ошибку совершил

Если автовладелец не успел “переобуть” авто, то лучше не использовать машину вовсе — эксперт Родионов

Когда внезапно выпадает снег, а машина всё ещё на летних шинах, многие водители оказываются перед непростой дилеммой: ехать или остаться дома. Понимание рисков и правильное поведение на дороге в таких условиях может существенно снизить вероятность аварий и неприятных ситуаций.

Почему летняя резина опасна зимой

"Если внезапно выпал снег, а владелец не успел "переобуть” авто, то лучше не использовать машину вовсе", — пояснил Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service

Причина кроется в физике сцепления: при температуре около плюс 3 градусов летние покрышки становятся жесткими, теряют эластичность, и сцепление с дорогой падает. Это напрямую увеличивает тормозной путь — в некоторых случаях до 30-50% по сравнению с зимней резиной. Электронные системы безопасности вроде ABS и ESP в такой ситуации не спасут, потому что они лишь помогают распределять усилие на колеса, но не создают дополнительное сцепление с дорогой.

Первые дни холодов — пиковый риск

Первая волна морозов и снегопадов длится обычно не более недели. В это время статистика ДТП показывает резкий рост аварий, связанных именно с летней резиной. Дороги становятся особенно опасными, а переоценка возможностей автомобиля и систем помощи водителем — частая причина аварий.

"Водители в этот период переоценивают возможности своей машины и электронных ассистентов. В подобной ситуации есть смысл рассматривать все возможные альтернативы — от поездки на такси или каршеринге до общественного транспорта или пешей прогулки," — отметил Никита Родионов.

Даже несколько дней воздержания от поездок на автомобиле безопаснее и дешевле, чем последствия аварии.

Сравнение: летняя и зимняя резина

Параметр Летняя резина Зимняя резина
Температура эксплуатации выше 7°C от -30°C до +7°C
Сцепление на скользкой дороге низкое высокое
Тормозной путь на снегу длинный короткий
Эластичность при холоде теряет сохраняет
Управляемость ухудшается стабильная

Советы шаг за шагом: если ехать всё-таки нужно

  1. Планируйте маршрут заранее: избегайте интенсивных потоков, сложных развязок и кольцевых пересечений.

  2. Используйте правую полосу движения, чтобы снизить риск экстренных манёвров.

  3. Разгоняйтесь плавно, тормозите двигателем, а не резко нажимая педаль тормоза.

  4. Увеличьте дистанцию до впереди идущих автомобилей как минимум в два раза.

  5. Особое внимание уделяйте небольшим спускам и участкам дороги, скрытым под снегом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поездка на летней резине при снегопаде

  • Последствие: увеличенный риск заноса, аварий, повреждений автомобиля

  • Альтернатива: использование такси, каршеринга, общественного транспорта или временное воздержание от поездок

А что если переобуться невозможно сразу?

Даже если шиномонтаж переполнен, можно минимизировать риски:

  • используйте антискользящие цепи или коврики для автомобиля в особо сложных ситуациях.

  • выбирайте маршруты с минимальным количеством поворотов и подъёмов.

  • держите максимальную концентрацию и скорость ниже средней потока.

FAQ

Как выбрать безопасный маршрут на летней резине зимой?

Отдавайте предпочтение широким дорогам с минимальными подъемами и поворотами, избегайте оживлённых магистралей.

Сколько стоит срочная замена шин в пиковый сезон?

Цены зависят от сервиса, но в первые дни снегопада спрос высокий, стоимость может быть выше на 20-30%.

Что лучше: дождаться плюсовой температуры или ехать на "лете"?

Если есть возможность, лучше ограничить поездки до стабилизации температуры и безопасной замены резины.

Мифы и правда

  • Миф: ABS спасает на любой дороге.
    Правда: система помогает распределять тормозное усилие, но не увеличивает сцепление колес с дорогой.

  • Миф: электронные ассистенты компенсируют плохую резину.
    Правда: они облегчают контроль, но не предотвращают заносы на скользкой дороге.

  • Миф: летняя резина подходит при небольшом снегопаде.
    Правда: даже небольшой снег при низких температурах резко увеличивает тормозной путь и риск аварии.

Три интересных факта

  1. Летние шины начинают терять эластичность при температуре ниже +7°C.

  2. На первую неделю снегопада приходится максимум ДТП с участием летней резины.

  3. В странах с мягкой зимой использование зимней резины всё равно рекомендовано при первых заморозках.

