Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка рассматривает поры лица в зеркале
Девушка рассматривает поры лица в зеркале
© Pravda.Ru by Анна Демидова is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 15:39

Как защитить поры от жара и загрязнений: шаги, которые превратят уход в удовольствие

Зной в Москве превращает город в парную: воздух тяжелый от смога и пыли, кожа липнет от пота, а зеркало в ванной упрямо отражает неровный рельеф с заметно расширенными порами. Эта сезонная напасть знакома многим — сальные железы активизируются под влиянием жары, грязь оседает на лице, поры растягиваются, а уверенность тает с каждым взглядом в отражение. Простые ритуалы ухода кажутся бесполезными, когда маркетинг обещает мгновенные чудеса, но реальность требует системного подхода.

В жару проблема усугубляется: пот смешивается с косметикой и загрязнениями, образуя пробки в порах. Легко впасть в ловушку агрессивных скрабов или сомнительных "сужающих" кремов, которые лишь усугубляют раздражение. Настоящий уход — это баланс очищения, увлажнения и защиты, где каждый шаг подкреплен пониманием работы кожи как барьера организма.

"Расширенные поры — не приговор, а сигнал к корректировке ухода. Летом акцент на мягкое очищение с кислотами низкой концентрации, чтобы не травмировать барьер, и обязательный SPF даже в пасмурный день. Не забывайте о внутреннем балансе: избыток сахара провоцирует жирность."

Косметолог, эксперт по уходу за кожей и эстетическим процедурам Анастасия Шевелева

Регулярное очищение кожи

Глубокое, но деликатное очищение — фундамент борьбы с порами. Дважды в день используйте средства с салициловой кислотой или ниацинамидом: они растворяют себум, не разрывая защитный слой. Избегайте щелочных пенок — они оставляют пленку, усугубляя закупорку. Представьте поры как городские стоки: без timely чистки они переполняются.

По наблюдениям специалистов, летняя грязь — комбо из пота и пыли — требует гелевых текстур с pH 5-6. Тестируйте на запястье: если через час нет стянутости, средство подходит. Регулярность важнее интенсивности — лучше ежедневный ритуал, чем еженедельный марафон.

Отшелушивание без вреда

Омертвевшие клетки растягивают поры, делая их заметнее. Домашние энзимные пилинги или PHA-кислоты обновляют поверхность мягко, без покраснений. В салоне гликолевый пилинг 20% концентрации раз в 10 дней сужает протоки на 15-20% за курс. Главное — не чаще, чтобы избежать compensatory жирности.

Слегка иронично: "волшебные" скрабы с абразивом — как пескоструй для хрупкого фарфора. Выбирайте средства, где активы в 5-10%, и чередуйте с увлажнителями. Результат — ровный рельеф через 2-4 недели.

Легкие текстуры для лета

Тяжелые кремы в жару — ошибка: они закупоривают, как пластилин в трубке. Сыворотки с ниацинамидом и тоники с салициловой проникают мгновенно, тонизируя без нагрузки. Ищите "non-comedogenic" на этикетке — это не маркетинг, а тест на поры.

Лето диктует флюид-гели: наносятся туманом, впитываются за секунды. Добавьте цинк для анти-воспаления — поры "сдуваются" визуально уже на утро.

"Глина с цинком — классика, но не чаще двух раз в неделю, иначе барьер сломается. Сочетайте с аппаратными чистками вроде HydraFacial для глубокого эффекта."

Косметолог, специалист по эстетической косметологии и уходу за кожей Марина Кравцова

Маски с умом

Глиняные маски с серой или цинком впитывают излишки на 30-40%, но смывайте за 8 минут. Пересыхание провоцирует rebound-жирность — парадокс "чудо-средств". Чередуйте с гидрогелевыми для баланса.

Салонные процедуры

HydraFacial или ультразвук чистят вакуумом, сужая поры на месяц. Лето не помеха — нет фототоксичности. Курс из 4 сеансов + домашний уход = минус 25% диаметра протоков.

JetPeel с коктейлями кислот усиливает эффект без инъекций. Стоимость окупается сиянием.

Защита от солнца

SPF 30+ ежедневно — must, даже дома. UV растягивает коллаген вокруг пор. Минеральные фильтры (цинк+титан) не комедогенны. После процедур — SPF 50 обязательно, иначе пигмент и ожоги.

Обезвоживание усиливает жирность: 2 л воды + гиалурон в сыворотке. Уход за кожей снаружи и внутри — ключ.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько раз чистить лицо летом? Дважды: утро/вечер мягким гелем.
  • Подойдут ли кислоты при жирной коже? Да, низкие дозы — идеал.
  • Можно ли процедуры в жару? Абсолютно, если с SPF после.
  • Почему поры не сужаются? Нет увлажнения или переизбыток сахара в рационе.
Проверено экспертом: уход за порами, SPF, маски. Косметолог Марина Кравцова

Читайте также

Автор Анастасия Шевелева
Анастасия Шевелева — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, РУДН) с 10-летним стажем. Эксперт по аппаратной терапии, инъекционным методикам и составу косметики.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вернуться к чистоте кожи: акне преодолевает порог 25 и не дает спокойно жить — как избежать проблем 06.03.2026 в 21:49

После 25 лет акне может появиться вновь, даже у тех, кто не сталкивался с этой проблемой в юности.

Читать полностью » Наследие с градусом: биологическая уязвимость организма заставляет выбирать опасный путь 06.03.2026 в 21:47

Скрытые механизмы формирования пагубной привычки кроются не только в силе воли, но и в особенностях работы мозговых рецепторов и старых семейных традициях.

Читать полностью » Слова высасывают энергию: почему общение иногда приводит к неожиданной усталости 06.03.2026 в 21:45

Внезапная усталость может быть следствием негативных эмоций в общении с окружающими, что требует внимания.

Читать полностью » Стресс как враг для волос: как хроническое напряжение провоцирует их стремительное выпадение 06.03.2026 в 21:40

Стресс, накапливающийся с течением времени, становится причиной неприятных последствий для здоровья.

Читать полностью » Энергия тает, как дым от сигареты: скрытая причина дневной усталости кроется в составе тарелки 06.03.2026 в 21:31

Когда привычный завтрак и обед вместо бодрости приносят сонливость, стоит присмотреться к балансу веществ в тарелке и изменить всего пару пищевых привычек.

Читать полностью » Коллаген — между иллюзией и реальностью: почему добавки не всегда спасают от старения кожи 06.03.2026 в 20:39

Разбираемся, почему популярные добавки для молодости часто оказываются бесполезными и как на самом деле работает механизм обновления тканей изнутри.

Читать полностью » Ностальгия становится трендом: почему черепаховый ободок Кэролин вновь на пике популярности 06.03.2026 в 19:28

Как один аксессуар может преобразить образ и что скрывает возвращение черепахового ободка в 2026 году.

Читать полностью » Хрупкое равновесие на грани распада: весеннее солнце выжигает остатки серотонина в крови 06.03.2026 в 19:27

Сезонная перестройка биохимических процессов в организме провоцирует скрытые угрозы, способные превратить долгожданное потепление в серьезное испытание.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Уют превращается в склад случайностей: ловушки хранения, которые множат хаос в каждом доме
Недвижимость
Окно в мир или дыра в бюджете: текстильные ошибки незаметно крадут высоту потолков и уют
Садоводство
Ягоды растут как на дрожжах: обычная сухая корка заменяет дорогие удобрения для садовода
Питомцы
Королевство в четырёх стенах: бытовые мелочи превращают жизнь кошки в утомительную борьбу
Недвижимость
Секундное дело против часовых мучений: один аптечный раствор растворяет кухонную корку жира
Питомцы
Спит на вещах и ходит по пятам: странное поведение питомца указывает на скрытую стадию доверия
Наука
Луна обретает жизнь: впервые на долгожданной спокойной поверхности вырастили нут в лунном грунте
Туризм
Коктейль подождет — лайнеры чертят круги: новые маршруты на острова добавили часы к перелету
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet