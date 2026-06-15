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Малярный валик в поддоне
Малярный валик в поддоне
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Артём Кожин Опубликована сегодня в 15:48

Дорогие стройматериалы в летят в помойку: популярный способ ускорить сушку уничтожит стены

Летний ремонт — это вечное противостояние между здравым смыслом и желанием хотя бы пару месяцев пожить в чистоте. В июне или июле знакомые строители часто делятся историями: то краска на подоконнике свернулась от духоты, то обои отслоились из-за резкого сквозняка, пока хозяева были на пляже. Жара дает мнимую свободу "мокрой" отделке, но вместе с тем подкидывает ловушки, после которых приходится переделывать всё заново.

"Лето — оптимальное время для черновых работ, связанных с цементными смесями, но только если вы контролируете влажность. В жару вода из состава уходит слишком быстро, и стяжка просто "сгорает", покрываясь сеткой трещин. Обязательно укрывайте свежий пол пленкой и смачивайте поверхность, чтобы бетон набирал прочность правильно, а не засыхал от зноя", — предостерёг в беседе с Pravda. Ru строитель Артём Кожин.

Оконные работы и монтаж

Менять окна или стеклить балкон в жару — разумный маневр. Когда проем остается открытым часами, квартира не выстужается, а монтажная пена при плюсовой температуре встает предсказуемо. Однако важно подбирать расходники под сезон: используйте только летнюю монтажную пену и следите, чтобы герметики были устойчивы к ультрафиолету. Дешевые составы на солнце трескаются уже через пару месяцев.

В дождливую погоду с заменой окон лучше повременить. Избыточная влага в монтажном шве — прямой путь к плесени или неплотному прилеганию рамы. Если же день выдался солнечным, притените проемы, чтобы лучи не перегревали материалы до того, как они схватятся.

Стены, краски и обои

Покраска стен в июле кажется элементарной: открыл окна, и запах растворителя улетучивается за пару часов. Но не стоит забывать про правильный тепловой режим: краска, высохшая под палящим солнцем в одно мгновение, пойдет пятнами. С обоями ситуация схожая: в жару клей пересыхает раньше, чем вы успеете подогнать полотно, а швы неизбежно разойдутся.

Выбирайте составы с увеличенным временем открытого высыхания — это даст нужный люфт для маневров. Никаких "универсальных" клеев для всех типов покрытий: в жаркий период они подводят чаще всего. И, пожалуйста, не превращайте комнату в аэродинамическую трубу. Вместо сквозняка используйте точечное проветривание, чтобы воздух просто обновлялся.

Напольные покрытия

Укладка ламината и паркетной доски требует покоя и стабильности. Дерево — живой материал, оно активно реагирует на влажность, поэтому акклиматизация в квартире в течение двух суток обязательна. Заносить упаковки прямо с горячей улицы и тут же укладывать — верная дорога к деформации планок и "домикам" на стыках.

Перед началом работ загляните в показатели влажности. Если ваш прибор показывает выше 65%, повремените. Работа в период затяжных ливней, когда влажность в доме зашкаливает, приведет к тому, что покрытие напитается сыростью, а осенью, когда включат отопление, вы получите щели между панелями. Не забывайте использовать современные гидропароизоляционные подложки - это база, пренебрегать которой нельзя.

"Лето — лучшее время для замены труб и радиаторов, так как система отопления отключена и не создает рисков протечек. Однако после монтажа обязательно проведите тест под давлением, не дожидаясь начала отопительного сезона. Самое важное — оставить доступ к соединениям на несколько дней, чтобы убедиться в герметичности всех обжимных узлов", — подчеркнул в общении с Pravda. Ru строитель Михаил Волков.

FAQ

Почему нельзя красить стены при прямом солнечном свете?
Из-за неравномерного нагрева поверхности краска сохнет локально: на освещенном участке она "схватится" быстрее, чем в тени, что приведет к появлению визуальных пятен и неравномерности тона.

Зачем нужно укрывать стяжку пола пленкой в жару?
Пленка не дает влаге испаряться из раствора преждевременно. Иначе цемент не успевает пройти полный цикл гидратации и трескается от сухости буквально за сутки.

В чем опасность использования дешевого металлопластика летом?
При температурных перепадах бюджетные фитинги и материал труб могут терять герметичность, что создает высокий риск протечек, которые сложно обнаружить оперативно, если доступ к коммуникациям уже закрыт отделкой.

Как понять, что влажность в комнате слишком высокая для укладки паркета?
Стоит приобрести гигрометр. Если влажность превышает 65%, материалы будут впитывать лишнюю воду, что неизбежно приведет к последующей деформации дерева после включения отопления.

Проверено экспертом: строитель Артём Кожин

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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