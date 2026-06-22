Все забыли про этот советский курорт, а он оказался лучше любого "все включено"

Летом у людей всегда один и тот же соблазн: вырваться из города, услышать воду, запах травы и хоть на пару дней забыть про пробки, работу и чужие лица. В СССР это умели делать по-своему — через дачу, шесть соток, ведро, шланг и грядки, которые потом кормили семью до зимы. Сейчас история снова повернулась туда же, только с другим счетом. Авиабилеты подорожали так, что семейная поездка на море стала тянуть на сумму, за которую раньше брали сад с домиком. И на этом фоне старый советский формат отдыха вдруг оказался не музейной памятью, а вполне живым вариантом.

"Люди просто пересчитывают отдых в рублях и понимают, что садовый участок дает лето рядом с домом, а не одну короткую поездку. Для семьи это часто выходит заметно спокойнее, чем авиаперелет и жилье на курорте. Поэтому спрос на такие участки и растет. Человек покупает не грядку, а собственный формат отпуска", — подчеркнул Дмитрий Гаврилов. эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Почему дача снова стала летним спасением

История с летним отдыхом у богатых римлян и у советских семей неожиданно сходится в одной точке: людям нужно место, где можно оторваться от города. У патрициев для этого была вилла за пределами шумного Рима, у советского человека — шесть соток, домик, бассейн и мангал. Разница только в декорациях.

Даже бедняки в Риме старались уехать летом подальше от камня и пыли. Логика простая и до сих пор рабочая. Когда в городе жара, шум и теснота, тянет туда, где слышно ветер, воду и соседский смех через забор.

В СССР эту привычку закрепили уже на массовом уровне. Идея садов на стандартных 6 сотках сначала не всем понравилась в ЦК КПСС, но потом ее поддержало заключение Министерства бытового обслуживания населения. Там, по сути, и сказали: летом в городах людям делать нечего.

Сколько стоит улететь и сколько — купить сад

За последние 25 лет садовая культура заметно просела. Многие посчитали, что огурцы и помидоры в магазине проще и дешевле, чем возня с землей. А кто-то вообще решил, что лучше сесть в самолет и через пару часов оказаться на море или в горах.

Но у этой простоты появился ценник. По словам автора, если зимой долететь из Магнитогорска до Сочи или Минеральных Вод можно было за 5-6 тысяч рублей, то к весне сумма поднялась до 7-8, а иногда до 10-11 тысяч. Сейчас, в разгар сезона, билеты доходят до 30-36 тысяч рублей в один конец.

Для одного человека это еще можно пережить, если билеты куплены заранее и деньги были подработаны зимой. Но семья из двух взрослых и двух детей уже упирается в сумму примерно 160 тысяч рублей только за перелет. Дальше начинается остальное: жилье, еда, аквапарк, банан, горки и все, что обычно прилипает к слову "отдых".

Как семьи делают из сада летний отдых

На этом фоне старая дача снова выглядит не как пережиток, а как спасательный круг. Друг автора текста, у которого после рождения тройни семья выросла до пяти человек, уперся ровно в ту же арифметику. Доходов на жизнь хватает, а на билеты уже нет.

Он позвонил за отбойным молотком не ради ремонта в квартире, а чтобы сбить старую отмостку в саду. На участке оказалось все просто: домик, шесть соток, бассейн, шезлонги, дети, газон и малина. Посадки убрали, остались деревья и место для жизни летом.

Такой сад семья купила за 400 тысяч рублей. По словам героя истории, на море это примерно цена 20 дней отдыха, а здесь — все лето и в 15 минутах от города. От участка уже не веет пенсионной тоской, там бегают дети, пахнет шашлыком и слышен обычный летний шум, который не купишь отдельно.

Почему садовые участки снова раскупают

На рынке садовые участки сейчас снова берут молодые. Садоводы старой школы продают, а новые владельцы переделывают участок под отдых. Кто-то убирает грядки, ставит бассейн и делает газон, кто-то оставляет только деревья и пару кустов малины.

Цены тоже выглядят по-разному. За 300-400 тысяч рублей можно найти садовый участок с домиком и минимумом удобств, за 500-600 тысяч — уже посерьезнее, а за 800 тысяч и выше — почти "садовый отель" с коммуникациями и благоустройством. Формат понятный: один раз вложился и каждое лето живешь спокойно.

Риелторские агентства, как говорится в исходнике, тоже видят всплеск интереса. Люди не поехали и не полетели туда, куда собирались, и решили собрать отдых сами. Вышло по-советски просто: не ждать курорт, а сделать его рядом с домом.

"Садовый участок многие теперь считают не огородом, а готовой летней базой для семьи. Когда на море уходит слишком много денег, люди смотрят на участок иначе: бассейн, домик, тишина и дорога в 15 минут работают на них все лето. Если в семье есть дети, такая схема выглядит очень приземленно и без лишнего блеска, зато по деньгам понятна", — разъяснила Елена Кузнецова. обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Ответы на популярные вопросы

Почему дача снова стала востребованной?

Потому что поездка на море для семьи сильно подорожала. Сад рядом с городом дает лето без перелета и без лишних трат.

Сколько может стоить садовый участок?

В тексте названы суммы от 300-400 тысяч рублей за простой вариант до 800 тысяч и выше за более комфортный участок. Конкретная цена зависит от дома, коммуникаций и благоустройства.

Почему молодые стали покупать сады?

Они переделывают участок под отдых: убирают грядки, ставят бассейн, делают газон и используют дачу как летний дом рядом с городом.

Что сильнее всего ударило по поездкам на море?

Рост цен на авиабилеты. По словам автора, из Магнитогорска до Сочи или Минеральных Вод летом билеты доходят до 30-36 тысяч рублей в один конец.

Проверено экспертом: обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

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