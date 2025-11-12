Это был не фестиваль: мэрия Екатеринбурга объяснила, почему на площади 1905 года не было праздника

Прошедшим летом площадь 1905 года в Екатеринбурге впервые превратилась из парковки в пешеходное общественное пространство. Мэрия запустила проект под названием "Лето на площади", обещая горожанам концерты, выставки, спортивные мероприятия и ярмарки. Однако по факту вместо масштабного фестиваля жители увидели лишь скамейки и зелёные клумбы.

Теперь организаторы признали: проблема была не в идее, а в неверном позиционировании проекта.

Что признали в мэрии

На пресс-конференции в ТАСС директор департамента культуры Илья Марков рассказал, что команда изначально не планировала "Лето на площади" как полноценный фестиваль.

"Основная наша недоработка была в том, что мы неправильно позиционировали этот фестиваль. Это был и не фестиваль. Идея заключалась в том, чтобы площадь стала городским пространством с возможностью проведения различных мероприятий. Изначально мы не предполагали, что каждые выходные там будут концерты или активности", — пояснил Марков.

По словам чиновника, площадь 1905 года рассматривалась скорее как пилотный проект по созданию временной летней зоны отдыха в центре города, а не как место постоянных событий.

Что будет дальше

Марков отметил, что в следующем сезоне власти рассчитывают работать с городскими сообществами, которые смогут сами предлагать и организовывать мероприятия. Однако он предупредил: проведение даже небольших событий требует серьёзных затрат и соблюдения строгих норм безопасности.

"Ввиду требований антитеррористической безопасности проведение даже небольшого, но массового мероприятия влечет за собой много нюансов. Не все организаторы готовы в частном формате к трате ресурсов. Возможно, площадь поменяет концепцию в летнем формате — мы увидим новые решения", — добавил директор департамента культуры.

Как всё начиналось

Изначально проект "Лето на площади" задумывался как альтернатива привычной парковке в центре города. Планировалось создать зону отдыха с волейбольной площадкой, зелёными насаждениями, выставками и концертами. Однако на практике проект оказался ограничен благоустройством и не перерос в масштабный городской фестиваль.

Теперь власти готовы учесть ошибки и переработать формат, чтобы летом 2026 года площадь действительно стала живым центром городской активности.