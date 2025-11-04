Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гимнастика с фитболом
Гимнастика с фитболом
© flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 6:10

4 недели — и тело меняется: секрет формулы от пляжного сезона

Разведение ноги с разгибанием рук повышает тонус бёдер и трицепсов — пояснил Тони Молина

Пляжный сезон уже совсем близко, и если ты хочешь встретить его с уверенностью, сейчас самое время заняться собой. Тренер Тони Молина, основатель студии Evolution в Нью-Йорке, предлагает шестишаговую программу, которая поможет подтянуть тело и ускорить метаболизм всего за четыре недели. Главное — регулярность и точность в выполнении движений.

"Каждое упражнение включает несколько групп мышц, поэтому калории сгорают быстрее", — отметил тренер Тони Молина.

Быстрый путь к подтянутому телу

Эта программа сочетает функциональные и силовые упражнения, делая акцент на зонах, которые особенно заметны в купальнике: живот, ягодицы, плечи и руки. В отличие от привычных тренировок, здесь мышцы работают под разными углами, что помогает добиться вытянутого и гармоничного силуэта.

Занятие делится на две части по три упражнения. Каждая тройка выполняется трижды с 10 повторениями. Чтобы активировать метаболизм, тренировки проводят три раза в неделю, через день.

Что понадобится

Минимальный набор инвентаря:

  • гантели весом от 1,5 до 4 кг;

  • эспандер или резиновая лента;

  • фитбол.

Чтобы ускорить сжигание жира, добавь три кардио-сессии по 30 минут в неделю — бег, ходьбу или велотренажёр.

Первая тройка упражнений

Разведение рук с мячом между коленей

Работают грудные мышцы, плечи, внутренние бёдра и руки.
Закрепи эспандер на уровне плеч, встань прямо, колени слегка согнуты. Между ног зажми фитбол. В одной руке держи гантель, в другой — эспандер. Подними обе руки до уровня плеч, одновременно сжимая мяч. Сделай 10 повторов и поменяй стороны.

Подъём рук лёжа на фитболе

Активируются ягодицы, спина, задняя поверхность бёдер, плечи и пресс.
Закрепи эспандер на уровне пояса и ляг спиной на мяч, удерживая тело в прямой линии. Подними одну руку вверх с эспандером, другую — вдоль тела с гантелью. Поднимай и опускай руки синхронно, контролируя движение. Сделай 10 повторов и поменяй стороны.

Тяга одной рукой в наклоне

В работе спина, ягодицы, корпус и руки.
Встань, взяв гантель в правую руку. Перенеси вес на правую ногу, немного согни её. Левую ногу подними назад параллельно полу. Подтяни гантель к рёбрам, напрягая ягодицы, затем опусти руку. Сделай 10 раз и поменяй сторону.

Вторая тройка упражнений

Выпад с жимом вверх

Задействуются ноги, ягодицы, плечи и пресс.
Закрепи эспандер на уровне щиколотки, повернись к нему спиной. Возьми по гантели в руки. Сделай шаг вперёд в выпад и одновременно выжми руки вверх. Вернись в исходное положение. Повтори 10 раз и поменяй ногу.

Подъём ноги с одновременным сгибанием рук

Работают бёдра, бицепсы и мышцы корпуса.
Закрепи эспандер у пола и зацепи за одну стопу. Подними колено на уровень таза и одновременно согни руку с гантелью. Меняй стороны, чередуя сгибания рук.

Разведение ноги с разгибанием рук

Активируются наружные бёдра, трицепсы и пресс.
Ляг на спину, зацепив эспандер за щиколотку. Подними руки с гантелями, выпрямляй ногу в сторону и одновременно сгибай руку до уха. Повтори 10 раз, затем поменяй сторону.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пропуск разминки.
    Последствие: повышенный риск травм.
    Альтернатива: сделай 5 минут лёгкой растяжки и вращения суставов.

  • Ошибка: слишком быстрое выполнение упражнений.
    Последствие: снижается эффективность, повышается нагрузка на суставы.
    Альтернатива: выполняй медленно и осознанно, контролируя дыхание.

  • Ошибка: отсутствие кардио.
    Последствие: замедленное сжигание жира.
    Альтернатива: добавь короткие кардио-сессии после силовой части.

А что если нет фитбола?

Если у тебя нет фитбола, можно использовать плотную подушку или устойчивый стул. Главное — сохранять стабильность корпуса и избегать излишнего прогиба в пояснице.

Советы шаг за шагом

  1. Начни с лёгких гантелей и постепенно увеличивай вес.

  2. Держи паузу между подходами — не больше 60 секунд.

  3. Пей воду до, во время и после тренировки.

  4. Слушай тело: если появляется боль, снизь нагрузку.

  5. Спи не менее 7 часов — восстановление ускоряет результат.

FAQ

Как часто выполнять тренировку?
Оптимально — три раза в неделю, через день. Так мышцы успеют восстановиться.

Можно ли обойтись без гантелей?
Да, можно использовать бутылки с водой или эспандер. Эффект будет аналогичный.

Когда появятся результаты?
При регулярных тренировках первые изменения заметны уже через три-четыре недели.

Мифы и правда

  • Миф: силовые тренировки делают тело массивным.
    Правда: при умеренных весах мышцы подтягиваются, не увеличиваясь в объёме.

  • Миф: нужно заниматься каждый день.
    Правда: без отдыха мышцы не успевают восстанавливаться, и прогресс замедляется.

  • Миф: пот — главный показатель эффективности.
    Правда: потливость индивидуальна, а результат зависит от техники и регулярности.

3 интересных факта

  • После силовой тренировки тело продолжает сжигать калории ещё до двух суток.

  • Упражнения с фитболом развивают баланс и укрепляют мышцы спины.

  • Эспандер активирует глубокие мышцы, которые редко работают при обычных занятиях.

Регулярность, внимание к технике и позитивный настрой — вот три составляющих, которые помогут не просто подготовиться к пляжу, а по-настоящему полюбить своё отражение в зеркале.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Скандинавская ходьба укрепляет мышцы всего тела — тренер Гэри Джонсон о пользе метода сегодня в 5:10
Прогулка, которая сжигает больше калорий, чем бег: эффект, о котором мало кто знает

Эта 33-минутная прогулка с палками поможет укрепить мышцы, улучшить осанку и сжечь больше калорий без изнурительных нагрузок.

Читать полностью » Упражнение Long Bow укрепляет пресс и спину — отметила профессор Мари-Аннет Браун сегодня в 4:50
Эта тренировка работает лучше кофе: бодрит, стройнит и снимает стресс

Всего 20 минут, чтобы вернуть стройность и хорошее настроение. Простая тренировка SELF помогает укрепить тело и побороть стресс.

Читать полностью » Фитнес-тренер рассказал, что регулярные подтягивания помогают развить симметрию спины сегодня в 4:39
Простое упражнение на улице помогает построить спину лучше, чем тренажёр

Уличный воркаут помогает развить сильную спину и плечевой пояс без тренажёров. Главное — освоить базовые упражнения и добавить вариации для комплексной прокачки.

Читать полностью » Обратное скручивание повышает устойчивость корпуса — тренер Гуннар Петерсон рассказал о пользе для пресса сегодня в 4:10
Пресс под контролем случайности: игра, которая делает тело рельефным

Игровая тренировка, которая заменит скучные скручивания и поможет проработать мышцы живота под любым углом, превращая фитнес в удовольствие.

Читать полностью » 18-минутная интервальная тренировка улучшает выносливость и подтягивает фигуру — данные экспертов сегодня в 3:50
Привычки не нужны: короткая тренировка, которая работает лучше часа в зале

Этот 18-минутный фитнес-комплекс поможет сжечь калории, подтянуть мышцы и вернуть энергию — без спортзала и лишних часов тренировок.

Читать полностью » Приседания с фитболом укрепляют ягодицы и бёдра — отметили тренеры сегодня в 3:10
Эта тренировка длится всего 25 минут, но тело меняется уже через неделю

Комплекс из десяти упражнений поможет проработать всё тело за 25 минут. Узнайте, как сделать фигуру подтянутой без зала и с минимальным инвентарём.

Читать полностью » Тяга эспандера к груди укрепляет спину и руки — заявил тренер Хуан Карлос Сантана сегодня в 2:50
Рекорд без спортзала: формула тела, которая сжигает жир быстрее, чем бег

Короткая, но интенсивная тренировка, которая сочетает силу и кардио, помогает сбросить лишний вес и укрепить тело за 25 минут.

Читать полностью » Джош Йорк: утренние упражнения по 8 минут улучшают здоровье после 50 лет сегодня в 2:22
Утренние упражнения, которые заменяют час в спортзале и дают больше энергии

Узнайте, как утренняя зарядка длительностью 8 минут может значительно улучшить ваше здоровье и замедлить старение, особенно для людей старше 50 лет.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Чистка печени без диагностики грозит воспалением и хирургическим вмешательством — Оксана Пивоварова
Наука
Учёные из Рокфеллеровского университета расшифровали строение клеток комара — Лесли Вошалл
Садоводство
Эксперты напоминают: здоровые однолетники можно оставить в земле для защиты почвы от эрозии
УрФО
Тюменская область привлекла кредит на 6,3 млрд рублей для покрытия кассовых разрывов бюджета
Садоводство
Слизни и улитки уничтожают рассаду, если не соблюдать режим полива — Елена Черняева
Спорт и фитнес
Осознанная ходьба снижает уровень стресса и улучшает сон — данные исследований
Культура и шоу-бизнес
Ана де Армас приостановила роман с Томом Крузом, чтобы разобраться в чувствах – Daily Mail
Питомцы
Учёные отмечают: непородистые кошки живут дольше и реже болеют благодаря генетическому разнообразию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet