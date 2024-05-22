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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 8:15

Сумы остались без света после ударов ВС РФ

В столице Сумской области пропало электроснабжение после ударов ВС РФ по энергообъектам в Шостке и Конотопе, сообщил глава областной администрации Алексей Дрозденко в своём Телеграм-канале.

Мир

Ведомости: миллиардер Фридман требует от Люксембурга более 15 млрд евро

Ведомости: миллиардер Фридман требует от Люксембурга более 15 млрд евро

Миллиардер Михаил Фридман через своих адвокатов предложил правительству Люксембурга начать диалог о выплате ему компенсации за «экспроприированные» герцогством активы, которые монархия заморозила в рамках санкций, введённых Евросоюзом, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

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МИД: РФ не останется без потребителей газа в случае отказа ЕС от СПГ из России

МИД: РФ не останется без потребителей газа в случае отказа ЕС от СПГ из России

В случае, если страны ЕС в формате рестрикций введут эмбарго на импорт российского сжиженного природного газа, отечественные производители топлива не останутся без покупателей в других частях планеты, спрос на этот ресурс увеличивается с каждым годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

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Общество

Автоэксперт Зенкевич: новая

Автоэксперт Зенкевич: новая "Волга" не превосходит "Жигули"

Автоэксперт Иван Зенкевич высказал мнение, что новая модель автомобиля "Волга" К30, представленная на выставке в Нижнем Новгороде, не превосходит "Жигули" и похожа на китайские автомобили.

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Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности

Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности

Турбулентность является обычным природным явлением, с которым лётный персонал встречается постоянно. В целом, как рассказал в беседе с NewsInfo.Ru заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, пассажиры, пилоты и бортпроводники переживают это явление спокойно.

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Новости