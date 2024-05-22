В случае, если страны ЕС в формате рестрикций введут эмбарго на импорт российского сжиженного природного газа, отечественные производители топлива не останутся без покупателей в других частях планеты, спрос на этот ресурс увеличивается с каждым годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.