Сумеречная зона океана долго оставалась одной из самых таинственных и неизведанных частей Мирового океана. Здесь, на глубине от 200 до 1000 метров, солнечный свет не проникает, и жизнь развивается по собственным, уникальным законам. В отличие от других слоев океана, где фотосинтез является основой экосистемы, в этой области царит полная темнота.

Однако новые исследования показывают, что её роль в экосистеме планеты намного более значительна, чем считалось ранее. Оказавшийся незаметным, ключевым звеном в сумеречной зоне стал не гигантский хищник, а сравнительно скромная рыба среднего размера. Это открытие стало возможным благодаря научной работе океанографов, которые изучают поведение рыбы bigscale pomfret. Об этом сообщает команда Океанографического института Вудс-Хоул.

Сумеречная зона океана: неизведанные глубины

Сумеречная зона или мезопелагический слой — это слой океана, где солнечные лучи практически не могут проникнуть. Это создаёт уникальные условия для жизни. В этом слое невозможно найти привычных для нас растений, так как фотосинтез невозможен. Тем не менее, экосистема сумеречной зоны чрезвычайно разнообразна, и здесь обитают миллиарды организмов — от маленьких рыб до ракообразных. Они образуют сложные пищевые цепочки, которые поддерживают жизнь на этих глубинах.

Долгое время учёных удивлял один парадокс: почему такие крупные хищники, как акулы и тунцы, часто проводят много времени именно в сумеречной зоне, хотя основная масса их пищи, как казалось, находится ближе к поверхности? Ответ на этот вопрос дал новый взгляд на роль мезопелагических рыб.

Необычная рыба с важной ролью в экосистеме

Исследования рыбы bigscale pomfret, которая является представителем мезопелагических рыб среднего размера, показали, что эти животные играют ключевую роль в связывании различных уровней океанской экосистемы. Хотя рыбы этого вида редко попадают в поле зрения широкой публики, они, оказывается, являются важными переносчиками энергии и питательных веществ между различными слоями океана.

Bigscale pomfret обитает в сумеречной зоне, но в отличие от большинства её жителей, эта рыба регулярно совершает вертикальные миграции. Днём она остаётся на больших глубинах, избегая света и потенциальных хищников, а ночью поднимается ближе к поверхности, где активно кормится. Таким образом, она переносит энергию и питательные вещества из верхних слоёв океана в более глубокие и наоборот.

Как учёные следили за миграциями рыбы

Для того чтобы изучить поведение bigscale pomfret, учёные использовали спутниковые метки, которые фиксируют данные о глубине, температуре воды и перемещениях рыбы на протяжении длительного времени. Однако установить такие метки на мезопелагических рыб оказалось довольно сложной задачей.

Популяция bigscale pomfret рассредоточена, а эти рыбы редко попадаются в сети исследователей. В ответ на эту проблему ученые решили сотрудничать с коммерческими рыбаками, которые помогли поймать нужное количество особей для установки меток. Это сотрудничество принесло уникальные данные о поведении рыб в океане.

Суточные миграции: ключ к пониманию пищевых цепей

Анализ данных, полученных с помощью меток, показал, что суточные миграции bigscale pomfret происходят регулярно и с предсказуемым характером. Ночью рыбы поднимаются в более мелкие слои воды, где кормятся зоопланктоном и другими мелкими организмами.

Днём они возвращаются на глубину, становясь частью экосистемы сумеречной зоны. Именно в этот период они становятся добычей для более крупных хищников, таких как акулы. Таким образом, bigscale pomfret выполняет функцию "живого лифта", перенося энергию и питательные вещества вверх и вниз по пищевой цепи.

Это объясняет, почему крупные хищники часто задерживаются в сумеречной зоне: там они находят стабильный источник пищи, который поддерживает их выживание.

Влияние прозрачности воды на поведение рыб

Одним из самых интересных наблюдений стало изменение поведения рыбы при переходе между различными районами океана. Когда рыбы перемещались из области Slope Sea в более прозрачные воды Саргассова моря, их привычный режим подъёмов и спусков менялся. В прозрачных водах свет проникает глубже, что повышает риск быть замеченным хищниками. В ответ на это рыбы адаптировались: они либо меняли глубину подъёмов, либо корректировали время миграций.

Эти данные говорят о том, что прозрачность воды оказывает серьёзное влияние на поведение рыб и их стратегию поиска пищи. Это открытие, в свою очередь, показывает, насколько сложна и взаимосвязана экосистема океана.

Таким образом, изучение bigscale pomfret позволяет глубже понять роль сумеречной зоны в экосистеме океана. Эти рыбы, несмотря на свою скромность, выполняют важную функцию в перераспределении энергии и питательных веществ между разными слоями океана. Их поведение помогает объяснить многие загадки океанских пищевых цепочек и расширяет наше представление о жизни в самых темных уголках Мирового океана.