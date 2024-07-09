Вести сообщают, что в центре Москвы была обстреляна квартира певицы Дианы Гурцкой.
Согласно информации, происшествие имело место быть в Ружейном переулке, неадкеват из соседнего дома и ранее доставал пневматику и использовал ее в деструктивных целях, поэтому певице случайно "прилетело" снарядом ненормального стрелка.
Однако Диана все же написала заявление в полицию.
Фото: Социальные сети Дианы Гурцкой
Шеф Остин Пентагона уверен в Байдене
Глава Минобороны Соединенных Штатов, Ллойд Остин, не сомневается в квалификациях американского лидера, Джо Байдена, несмотря на сообщения о его здоровье, заявил официальный представитель Пентагона, Патрик Райдер.
Польша обратится к НАТО за финансированием строительства военного трубопровода
Польское государство планирует обратиться к Североатлантическому альянсу с просьбой о финансовой поддержке для создания военной инфраструктуры трубопроводов на своей территории. Об этом стало известно из сообщения польского радиовещателя RMF24 во вторник.
Юлию Навальную собираются судить за создание дискредитирующих власть видео
Правоохранительные органы инкриминируют супруге оппозиционера изготовление и распространение в сети Интернет видеоматериалов, нацеленных на подрыв авторитета властных структур и сбор финансовых средств для организации, признанной в России экстремистской.
ЦБ заявил, что санкции против московской биржи не вызвали валютного ажиотажа
Согласно отчету ЦБ России, население страны не проявило повышенного интереса к приобретению наличной валюты, несмотря на введенные санкции в отношении Московской биржи. В июне спрос на иностранную валюту среди граждан оказался ниже среднестатистических показателей предыдущих месяцев.