Вести сообщают, что в центре Москвы была обстреляна квартира певицы Дианы Гурцкой.

Согласно информации, происшествие имело место быть в Ружейном переулке, неадкеват из соседнего дома и ранее доставал пневматику и использовал ее в деструктивных целях, поэтому певице случайно "прилетело" снарядом ненормального стрелка.

Однако Диана все же написала заявление в полицию.

Фото: Социальные сети Дианы Гурцкой