Природа побеждает: серный бентонит за три года стал надежным помощником агрономов Татарстана в полях

Ученые Казанского государственного аграрного университета разработали методику повышения продуктивности кормовой кукурузы с помощью серного бентонита. Трехлетние испытания, завершившиеся в 2025 году, подтвердили рост урожайности зеленой массы более чем на 50%. Исследование охватило контрастные по климатическим условиям сезоны, установив оптимальную экономически выгодную дозировку препарата. Технология внедряется в существующие циклы агрохозяйств без необходимости масштабной модернизации оборудования.

Детали эксперимента и показатели роста

Научная работа проводилась на серых лесных почвах в течение трех лет, начиная с 2023 года. Исследователи поставили задачу протестировать эффективность удобрения в различных погодных реалиях, включая засушливые периоды, нормальные условия и сезоны с избыточными осадками. Во всех сценариях технология показала устойчивую динамику.

Визуальные изменения фиксировались на всех этапах вегетации кукурузы. При внесении препарата растения демонстрировали увеличение итоговой высоты на 40 сантиметров, достигая 250 сантиметров в условиях орошения. Параллельно фиксировалось утолщение стеблей на 12-24% и удлинение початков на 3-5 сантиметров, что напрямую отразилось на плотности и массе зерна.

Помимо количественного валового сбора, специалисты отметили качественный сдвиг в составе культуры. Лабораторный анализ подтвердил существенный прирост концентрации белка, что делает полученный урожай более ценным сырьем для животноводческой отрасли. Высокие показатели сохранялись вне зависимости от использования систем искусственного полива.

Механика влияния серного бентонита

Основой нового метода стала смесь природной глины вулканического происхождения и элементарной серы. Бентонит как компонент улучшает физические параметры почвы, обеспечивая ей необходимую рыхлость и повышенную влагоемкость. Эти свойства критически важны для земель Татарстана, которые часто страдают от естественного дефицита доступной серы.

Процесс питания растений происходит постепенно: гранулы высвобождают серу в доступной форме постепенно, синхронизируясь с фазами роста кукурузы. В сочетании с классическими минеральными удобрениями добавка создает синергетический эффект, стимулирующий формирование мощной корневой системы и вегетативной массы.

Экономическая целесообразность внедрения

Практическое использование разработки не требует переоборудования ферм или покупки специализированных машин. Внесение происходит традиционным способом после проведения предпосевной культивации, что делает метод доступным для большинства аграрных предприятий региона. Об разработке сообщает издание ТАСС.

Ученые подчеркивают, что ключевым условием успеха является соблюдение дозировки, определенной в ходе опытов как 100 кг на гектар. Избыточное применение состава ведет к неоправданным затратам и не дает ожидаемого прогрессивного скачка в урожайности, поэтому важно придерживаться регламента.

Стабильность полученных данных за три года позволяет рекомендовать систему для масштабирования в хозяйствах, ориентированных на производство высококачественных кормов. Интеграция серного бентонита в текущие схемы питания растений позволяет аграриям работать с тем же объемом посевных площадей при значительно более высоком выходе продукции с каждого гектара.