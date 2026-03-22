Кукуруза
Кукуруза
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 15:28

Природа побеждает: серный бентонит за три года стал надежным помощником агрономов Татарстана в полях

Ученые Казанского государственного аграрного университета разработали методику повышения продуктивности кормовой кукурузы с помощью серного бентонита. Трехлетние испытания, завершившиеся в 2025 году, подтвердили рост урожайности зеленой массы более чем на 50%. Исследование охватило контрастные по климатическим условиям сезоны, установив оптимальную экономически выгодную дозировку препарата. Технология внедряется в существующие циклы агрохозяйств без необходимости масштабной модернизации оборудования.

Детали эксперимента и показатели роста

Научная работа проводилась на серых лесных почвах в течение трех лет, начиная с 2023 года. Исследователи поставили задачу протестировать эффективность удобрения в различных погодных реалиях, включая засушливые периоды, нормальные условия и сезоны с избыточными осадками. Во всех сценариях технология показала устойчивую динамику.

Визуальные изменения фиксировались на всех этапах вегетации кукурузы. При внесении препарата растения демонстрировали увеличение итоговой высоты на 40 сантиметров, достигая 250 сантиметров в условиях орошения. Параллельно фиксировалось утолщение стеблей на 12-24% и удлинение початков на 3-5 сантиметров, что напрямую отразилось на плотности и массе зерна.

Помимо количественного валового сбора, специалисты отметили качественный сдвиг в составе культуры. Лабораторный анализ подтвердил существенный прирост концентрации белка, что делает полученный урожай более ценным сырьем для животноводческой отрасли. Высокие показатели сохранялись вне зависимости от использования систем искусственного полива.

Механика влияния серного бентонита

Основой нового метода стала смесь природной глины вулканического происхождения и элементарной серы. Бентонит как компонент улучшает физические параметры почвы, обеспечивая ей необходимую рыхлость и повышенную влагоемкость. Эти свойства критически важны для земель Татарстана, которые часто страдают от естественного дефицита доступной серы.

Процесс питания растений происходит постепенно: гранулы высвобождают серу в доступной форме постепенно, синхронизируясь с фазами роста кукурузы. В сочетании с классическими минеральными удобрениями добавка создает синергетический эффект, стимулирующий формирование мощной корневой системы и вегетативной массы.

Экономическая целесообразность внедрения

Практическое использование разработки не требует переоборудования ферм или покупки специализированных машин. Внесение происходит традиционным способом после проведения предпосевной культивации, что делает метод доступным для большинства аграрных предприятий региона. Об разработке сообщает издание ТАСС.

Ученые подчеркивают, что ключевым условием успеха является соблюдение дозировки, определенной в ходе опытов как 100 кг на гектар. Избыточное применение состава ведет к неоправданным затратам и не дает ожидаемого прогрессивного скачка в урожайности, поэтому важно придерживаться регламента.

Стабильность полученных данных за три года позволяет рекомендовать систему для масштабирования в хозяйствах, ориентированных на производство высококачественных кормов. Интеграция серного бентонита в текущие схемы питания растений позволяет аграриям работать с тем же объемом посевных площадей при значительно более высоком выходе продукции с каждого гектара.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Звук тревоги и стресса: как нижегородские ученые учат машины анализировать человеческую речь вчера в 14:05

Наши слова могут быть уверенными, но их акустические параметры неумолимо выдают скрытое состояние, считывая которое, специальный алгоритм ставит точный диагноз.

Читать полностью » Закон на стороне гражданина: нотариусы Ульяновской области открывают двери для всех желающих 20.03.2026 в 13:15

Жители региона смогут бесплатно получить помощь специалистов по самым сложным вопросам документооборота и защиты личных интересов в рамках грядущей акции.

Читать полностью » Проверенный статус против неопределенности: Казань готовится принять крупный велостарт 20.03.2026 в 13:14

Масштабное спортивное событие оказалось в центре внимания из-за неожиданных проблем с инфраструктурой, заставивших федерацию пересмотреть планы на сезон.

Читать полностью » Десять баллов для Ульяновска: как один проект изменил восприятие региона среди туристов 20.03.2026 в 13:12

Ульяновская область блеснула на отраслевом мероприятии, получив максимальные оценки за 2025 год, явно показывая высокий уровень.

Читать полностью » Резиновая Казань наступает: как появление отдаленных анклавов меняет карту республики 20.03.2026 в 12:55

Столица Татарстана продолжает менять свои очертания, захватывая новые территории и создавая необычные территориальные анклавы на карте региона.

Читать полностью » Бумажные отчеты уходят в архив: профсоюзы Оренбуржья массово переходят на цифровые рельсы 20.03.2026 в 12:53

В Оренбургской области наметили резкий поворот в работе общественных объединений, который затронет повседневную деятельность тысяч сотрудников.

Читать полностью » Сладкие названия в бетонных джунглях: необычные имена получили новые улицы Казани 20.03.2026 в 11:39

Городская карта пополнилась сразу десятью свежими наименованиями, а одна из уже существующих улиц получила важный статус в память о великом соотечественнике.

Читать полностью » Семь шагов до восточной сказки: в Казани нашли идеальный ритм для прогулок по истории 19.03.2026 в 11:49

Город на стыке традиций и современности открывается совершенно иначе, если заранее знать, как правильно распределить силы между главными локациями региона.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Мегаполисы наступают на пятки: Екатеринбург обошел мировые столицы в глобальном рейтинге жизни
УрФО
Склады растут как на дрожжах: столица Урала ставит рекорды по строительству логистических узлов
ЦФО
Опасные весенние вирусы: Орловская область должна обратить внимание на санитарные нормы
ЦФО
Искра в закрытом пространстве: липецкие спасатели предупреждают о скрытых угрозах в гаражных боксах
ПФО
Волга хранила тайны веками: масштабная генетическая перепись выявила незваных подводных гостей
УрФО
Больше никакой паники: тюменские разработчики создали умного помощника для экстренных ситуаций
СЗФО
Технологии на стыке логистики: новые гектары в Усть-Луге станут фундаментом для роста бизнеса
СЗФО
Кошелёк под прицелом: февральская продуктовая корзина в Петербурге сменила ценовой вектор
