Мозг не спит, когда вы едите десерт: врачи раскрыли скрытую причину бессонницы

Сон — один из главных инструментов восстановления организма, но качество ночного отдыха напрямую зависит от того, что мы едим. Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов объяснил, почему сладости перед сном мешают заснуть и как вечерние пищевые привычки влияют на мозг.

"Употребление сладкого, особенно в вечернее время, провоцирует резкие скачки глюкозы в крови, что приводит к выбросу стрессовых гормонов — адреналина и кортизола", — отметил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Как сахар мешает спать

На первый взгляд, шоколад или пирожное кажутся безобидным способом поднять настроение перед сном. Однако быстрые углеводы вызывают резкий подъём сахара в крови, за которым следует не менее резкое его падение. Организм реагирует на это выбросом гормонов стресса, которые активируют нервную систему вместо того, чтобы готовить её к отдыху.

В результате тело получает сигнал тревоги: учащается сердцебиение, повышается давление, а мозг остаётся в состоянии бодрствования. Человек может заснуть, но сон будет поверхностным, прерывистым и не принесёт восстановления.

Почему важна глубокая фаза сна

Именно во время медленной фазы сна мозг перерабатывает дневную информацию, восстанавливаются нейронные связи, формируется память и обновляется нервная система. Если организм не достигает этой фазы, даже восьми часов сна оказывается недостаточно — утром остаются разбитость и трудности с концентрацией.

"Вместо подготовки ко сну организм получает сигнал тревоги, что мешает переходу в глубокую фазу сна", — пояснил Михаил Кутушов.

Недостаток полноценного сна постепенно снижает когнитивные способности, ухудшает настроение и повышает риск депрессии.

Сравнение влияния вечерних привычек на сон