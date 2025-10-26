Мозг не спит, когда вы едите десерт: врачи раскрыли скрытую причину бессонницы
Сон — один из главных инструментов восстановления организма, но качество ночного отдыха напрямую зависит от того, что мы едим. Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов объяснил, почему сладости перед сном мешают заснуть и как вечерние пищевые привычки влияют на мозг.
"Употребление сладкого, особенно в вечернее время, провоцирует резкие скачки глюкозы в крови, что приводит к выбросу стрессовых гормонов — адреналина и кортизола", — отметил врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Как сахар мешает спать
На первый взгляд, шоколад или пирожное кажутся безобидным способом поднять настроение перед сном. Однако быстрые углеводы вызывают резкий подъём сахара в крови, за которым следует не менее резкое его падение. Организм реагирует на это выбросом гормонов стресса, которые активируют нервную систему вместо того, чтобы готовить её к отдыху.
В результате тело получает сигнал тревоги: учащается сердцебиение, повышается давление, а мозг остаётся в состоянии бодрствования. Человек может заснуть, но сон будет поверхностным, прерывистым и не принесёт восстановления.
Почему важна глубокая фаза сна
Именно во время медленной фазы сна мозг перерабатывает дневную информацию, восстанавливаются нейронные связи, формируется память и обновляется нервная система. Если организм не достигает этой фазы, даже восьми часов сна оказывается недостаточно — утром остаются разбитость и трудности с концентрацией.
"Вместо подготовки ко сну организм получает сигнал тревоги, что мешает переходу в глубокую фазу сна", — пояснил Михаил Кутушов.
Недостаток полноценного сна постепенно снижает когнитивные способности, ухудшает настроение и повышает риск депрессии.
Сравнение влияния вечерних привычек на сон
|Привычка
|Влияние на сон
|Последствие
|Сладости
|Повышают уровень кортизола
|Беспокойный сон, трудности с засыпанием
|Алкоголь
|Нарушает структуру сна
|Пробуждения ночью, усталость утром
|Тяжёлый ужин
|Перегружает пищеварение
|Тошнота, тяжесть, бессонница
|Лёгкий белковый ужин
|Стабилизирует уровень сахара
|Спокойный, глубокий сон
Почему алкоголь и поздний ужин — плохие союзники
Алкоголь действительно вызывает сонливость, но его действие обманчиво. После кратковременного расслабления начинается обратный процесс — возбуждение нервной системы и разрушение структуры сна.
Тяжёлая еда тоже мешает восстановлению: пищеварительная система продолжает активно работать, отвлекая энергию от мозга. Вместо ночного отдыха организм переваривает ужин, из-за чего утром человек чувствует себя вялым и сонным.
Микробиота и сон: неожиданная связь
"Дисбиоз может вызывать проблемы с засыпанием и поддержанием глубокого сна", — отметил врач Михаил Кутушов.
Учёные всё чаще говорят о взаимосвязи кишечника и мозга - так называемой оси "gut-brain". Бактерии, живущие в кишечнике, влияют на выработку серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за настроение и засыпание.
Когда микробиом нарушен (например, из-за избытка сахара, стресса или антибиотиков), снижается уровень этих веществ, и сон становится беспокойным. Для восстановления микрофлоры Кутушов рекомендует пробиотики и симбиотические комплексы - они помогают стабилизировать обмен веществ и наладить циркадные ритмы.
Советы шаг за шагом: как улучшить сон без лекарств
-
Откажитесь от сладкого за 4-5 часов до сна. Это поможет стабилизировать уровень сахара.
-
Ужинайте легко. Белок и овощи — идеальное сочетание для вечернего приёма пищи.
-
Соблюдайте водный баланс. Недостаток воды усиливает уровень кортизола.
-
Ограничьте алкоголь. Даже небольшое количество ухудшает качество сна.
-
Поддерживайте микрофлору. Ешьте продукты с пробиотиками — кефир, йогурт без сахара, квашеные овощи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: съесть десерт или шоколад перед сном.
Последствие: ночные пробуждения и тревожные сны.
Альтернатива: выпить тёплое молоко или травяной чай.
-
Ошибка: "уснуть под бокал вина".
Последствие: фрагментированный сон и утренняя усталость.
Альтернатива: прогулка на свежем воздухе за час до сна.
-
Ошибка: плотно ужинать после 21:00.
Последствие: тяжесть, изжога, нарушение сна.
Альтернатива: лёгкий ужин за 2-3 часа до отдыха.
А что если сладкое есть днём?
Употребление сахара в первой половине дня менее вредно, ведь в этот период активен обмен веществ и выработка инсулина. Однако злоупотребление сладким даже днём снижает устойчивость к стрессу и влияет на концентрацию. Поэтому врачи советуют ограничивать общий объём добавленного сахара до 25-30 граммов в сутки.
Плюсы и минусы отказа от сахара
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение сна и памяти
|Первое время возможна усталость
|Снижение тревожности
|Требуется контроль рациона
|Нормализация веса
|Сложно отказаться от привычки
|Устойчивость к стрессу
|Возможна временная раздражительность
Мифы и правда
-
Миф: сахар помогает расслабиться перед сном.
Правда: он стимулирует выработку адреналина и мешает засыпанию.
-
Миф: алкоголь улучшает качество сна.
Правда: он разрушает фазы сна, не давая мозгу восстановиться.
-
Миф: кишечник не влияет на сон.
Правда: микрофлора регулирует уровень гормонов, отвечающих за расслабление.
Исторический контекст
Влияние питания на сон изучается с середины XX века, когда впервые заметили, что диеты с избытком сахара вызывают бессонницу у лабораторных животных. Позднее исследования показали: уровень глюкозы напрямую связан с секрецией мелатонина — гормона сна. Сегодня связь между микробиотой и ночным восстановлением активно исследуется, а понятие "gut-brain axis" стало одним из ключевых направлений современной нейробиологии.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru