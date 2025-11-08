Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шоколад
Шоколад
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 3:10

Наконец поняла, почему всегда тянет к сладкому — и вот что с этим делать

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: тяга к сладкому связана с нейрофизиологией

Тяга к сладкому или выпечке — знакомое многим из нас ощущение. Мы частенько ищем утешение в этих вкусных, но не всегда полезных продуктах, и не раз сталкивались с тем, что нам хочется съесть что-то сладкое. Причины такого поведения лежат не в нашей слабости или недостатке силы воли, а в нейрофизиологических процессах, происходящих в мозге. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, как именно сладости влияют на наше тело и почему мы часто не можем устоять перед соблазном.

Почему тянет к сладкому?

Когда мы едим сладкое, особенно продукты, содержащие простые углеводы, такие как сахар или выпечка, они быстро расщепляются в организме до глюкозы. Это вызывает резкий скачок уровня сахара в крови. Мозг воспринимает этот процесс как получение мгновенного источника энергии. В ответ на это активируется система вознаграждения, выделяя нейромедиатор дофамин — он создает ощущения удовольствия и удовлетворения.

"Попадая в организм, простые углеводы очень быстро расщепляются до глюкозы, вызывая резкое повышение ее уровня в крови. Мозг воспринимает это как получение мощного и быстрого источника энергии. В ответ на это активируется система вознаграждения, выделяя нейромедиатор дофамин, который создает ощущение удовольствия и удовлетворения", — пояснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Этот процесс запускает так называемое положительное подкрепление в мозге, что заставляет нас повторять подобное поведение. Чем больше мы едим сладкого, тем чаще наш мозг получает этот "заряд" удовольствия, что побуждает нас возвращаться к сладким продуктам снова и снова.

Резкий эффект и его последствия

Однако есть один важный момент, который нужно учитывать. Несмотря на то, что ощущение удовольствия от сладкого появляется быстро, оно имеет кратковременный характер. Уровень глюкозы в крови после "сахарного всплеска" не остается на высоком уровне надолго. Очень скоро он снижается, и мы начинаем ощущать усталость или даже раздражительность.

Этот резкий спад уровня сахара вызывает чувство голода, что, в свою очередь, приводит к новому желанию съесть что-то сладкое, чтобы снова испытать "восторг" от дофамина. В результате мы оказываемся в замкнутом круге, где сладости становятся источником мгновенного удовольствия, но также и постоянной потребности в следующей "дозе" для поддержания того же эффекта.

Положительное подкрепление: как оно работает

Этот механизм работы системы вознаграждения в мозге заставляет нас продолжать повторять действия, которые приносят нам удовлетворение. Чем чаще мы испытываем радость от еды сладкого, тем сильнее мозг будет воспринимать этот процесс как необходимый для получения удовольствия. Поэтому не стоит удивляться, что желание поесть что-то сладкое появляется на автомате, даже если мы понимаем, что это может быть не лучшим выбором для здоровья.

Это явление можно назвать "сахарной зависимостью", поскольку мозг привыкает к постоянным скачкам уровня глюкозы и требует их повторения для получения удовольствия. Однако важно помнить, что такие короткие всплески удовольствия сопровождаются резкими колебаниями уровня глюкозы в крови, что в долгосрочной перспективе может нанести ущерб организму.

Как справиться с тягой к сладкому?

Если тянет к сладкому, важно понимать, что это не просто "слабость" или моментальное желание — это результат сложных нейрофизиологических процессов в мозге. Чтобы избежать постоянного потребления сахара, стоит:

  1. Постепенно снижать потребление продуктов с быстрыми углеводами.

  2. Заменить сладости на более полезные альтернативы — фрукты, орехи или продукты с низким гликемическим индексом.

  3. Стремиться к сбалансированному питанию, которое поддерживает стабильный уровень сахара в крови.

  4. Заниматься физической активностью, чтобы стимулировать выработку дофамина естественным путем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Постоянное потребление сладкого для "быстрого удовольствия".
    Последствие: Снижение уровня энергии, раздражительность, колебания сахара в крови.
    Альтернатива: Умеренное потребление углеводов, замена сладких продуктов на более полезные аналоги.

  2. Ошибка: Отсутствие контроля за количеством потребляемых сладких продуктов.
    Последствие: Развитие зависимости от сахара, увеличение риска заболеваний, таких как диабет или ожирение.
    Альтернатива: Следить за потреблением сахара, использовать здоровые заменители.

  3. Ошибка: Игнорирование необходимости сбалансированного питания.
    Последствие: Повышенные перепады сахара в крови, усталость, депрессия.
    Альтернатива: Разнообразить рацион, включая в него белки, жиры и углеводы с низким гликемическим индексом.

Плюсы и минусы сладкого в рационе

Плюсы Минусы
Быстрое повышение энергии Резкий спад уровня сахара
Удовольствие от вкуса Зависимость от сахара
Легкость в доступности Потенциальные риски для здоровья

FAQ

Как уменьшить тягу к сладкому?
Медленное сокращение потребления сахара и замена его на полезные альтернативы, такие как фрукты и орехи, поможет снизить тягу.

Можно ли быстро избавиться от зависимости от сахара?
Да, но для этого потребуется время и постепенный подход. Постепенно уменьшая количество сахара, вы можете восстановить баланс.

Что делать, если я не могу контролировать потребление сладкого?
Попробуйте осознанно подходить к питанию, анализируя свои эмоции и причины, по которым вы тянетесь к сладкому. Возможно, стоит проконсультироваться с диетологом.

Мифы и правда

Миф: Сладости — это всегда вредно и можно от них полностью отказаться.
Правда: В умеренных количествах сладкое не вредно, важно только контролировать потребление и выбирать более полезные варианты.

Миф: Потребление сладкого напрямую ведет к ожирению.
Правда: Ожирение возникает не из-за одного сладкого продукта, а от избыточного потребления калорий и недостаточной физической активности.

Миф: К сахарной зависимости можно привыкнуть и от неё сложно избавиться.
Правда: Преодоление тяги к сладкому возможно при осознанном подходе и изменении привычек питания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Щипцы и утюжок с регулировкой температуры могут помочь снизить ломкость волос при укладке вчера в 21:12
Собирала волосы с пола: как девушка восстановила густоту после алопеции и ошибок молодости

История Анастасии раскрывает глубинные секреты восстановления волос после алопеции и ковида. Узнайте, как понятие о здоровье связано с внешностью.

Читать полностью » Доктор Томас Холланд: шахматы укрепляют когнитивный резерв и нейропластичность мозга вчера в 20:46
Начал играть в шахматы ради интереса — а мозг будто "проснулся": врачи объяснили, почему это работает

Регулярные занятия шахматами могут снизить риск деменции на 9%. Узнайте, как эта игра тренирует память, мышление и сохраняет гибкость мозга.

Читать полностью » Исследование: увеличение потребления растительной пищи укрепляет сон уже через сутки вчера в 19:41
Добавила всего один фрукт в рацион — и сплю как ребёнок: учёные объяснили, почему это работает

Узнайте, как увеличить потребление фруктов и овощей, чтобы улучшить качество сна всего за 24 часа. Следуйте простым советам и забудьте о бессоннице.

Читать полностью » Профессор Сьюзан Чон: снизить риск рака кожи можно даже после лет активного загара вчера в 18:36
Думала, рак кожи — не про меня. Но одно пятнышко перевернуло жизнь: как солнце мстит за неосторожность

Рак кожи излечим на ранних стадиях! Узнайте, как защитить себя от солнца, правильно выбрать SPF и вовремя заметить тревожные сигналы.

Читать полностью » Диетолог Константину: мёд помогает поддерживать энергию и тонус при умеренном употреблении вчера в 18:29
Начала утро с ложки мёда — и уже через неделю почувствовала разницу: организм скажет спасибо

Почему ложка мёда по утрам может стать вашим природным источником энергии — и когда сладкий продукт превращается в угрозу для здоровья.

Читать полностью » Доктор Кэти Манро: кофеин может усиливать действие обезболивающих при головной боли вчера в 17:29
Проснулась с пульсирующей болью — оказалось, всё дело в завтраке: одна привычка спасла от мигреней

Как быстро избавиться от головной боли? Врач назвал 5 простых, но эффективных способов справиться с болью без лекарств и предотвратить ее возвращение.

Читать полностью » Доктор Зогаиб: питание до и после тренировки напрямую влияет на рост мышц и выносливость вчера в 17:22
После тренировки делаю одну вещь — и мышцы восстанавливаются в два раза быстрее

Что есть до и после тренировки, чтобы не терять силы и быстро восстанавливаться: советы спортивного врача о питании, добавках и ошибках, которых стоит избегать.

Читать полностью » Психолог Потемкина назвала эффективные техники самопомощи при стрессе вчера в 17:10
Мозг в панике, тело на взводе: как вернуть контроль над собой за пару минут

Психолог Татьяна Потемкина рассказала NewsInfo, как быстро помочь себе при сильном стрессе.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Сравнил китайский гибрид с европейским и удивился разнице на практике
Спорт и фитнес
Всего 20 минут в день — и тело подтянулось само: жаль, что раньше не знала этот секрет тренировок
Спорт и фитнес
Пью протеиновый коктейль после тренировки — вот что изменилось за месяц: эффект поразительный
Наука
Японские ученые продемонстрировали возможность создания невзаимных магнитных взаимодействий с помощью света
Авто и мото
Электричество вместо бензина: как работает новая схема гибридных автомобилей
Еда
Дэн Бюттнер: завтрак долгожителей включает растительные продукты и клетчатку
Туризм
Мой список обязательных мест в Гонконге: 10 достопримечательностей, которые поражают
Питомцы
Взяла короткий поводок и всё изменилось: прогулки с собакой стали безопасными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet