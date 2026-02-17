Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Осознанный отказ от сладкого ради здоровья
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 11:40

Сахар держит в заложниках миллионы — но одна тарелка с крупами рушит эту сладкую тюрьму

Тяга к сладкому не всегда говорит о слабой силе воли — иногда это реакция организма на несбалансированное питание. Как сообщает Pravda.Ru, врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова объяснила, что в ряде случаев отказаться от постоянного желания съесть конфету можно без жёстких ограничений — достаточно пересмотреть рацион.

Медленные углеводы против сахара

По словам специалиста, если человек не страдает хроническими заболеваниями и не имеет нарушений обмена веществ, пристрастие к сладкому поддаётся коррекции через питание. Ключевую роль играют сложные углеводы, которые поддерживают стабильный уровень глюкозы в крови и предотвращают резкие скачки сахара.

"Если человек здоров, и тяга к сладкому не обусловлена какой-то патологией, то снизить тягу можно, насытив рацион медленными углеводами. Обязательно должны быть крупы в натуральном виде, не хлопья, а зернышками. Обязательно должно быть много овощей и фруктов. Тогда организм получает достаточно углеводов, и по сути у него не будет тяги к сладкому", — пояснила врач-диетолог.

Речь идёт о крупах в их натуральной форме, без промышленной переработки, а также о достаточном количестве овощей и фруктов. В отличие от сладостей и рафинированных продуктов, такая пища обеспечивает постепенное высвобождение энергии и не провоцирует новый виток желания съесть что-то сладкое.

Когда дело не только в еде

Однако питание — не единственный фактор. Белоусова отметила, что у части людей любовь к сладкому формируется как эмоциональный механизм поддержки. Сладости становятся способом поощрения, утешения или снятия стресса, особенно если подобная модель поведения закрепилась ещё в детстве.

В таких случаях, по её словам, возможна самостоятельная работа над привычками, но более устойчивый результат даёт взаимодействие с психологом. Если же желание съесть сладкое носит постоянный и выраженный характер, специалист советует проверить показатели глюкозы, инсулина, а также уровень хрома и железа, поскольку их дефицит способен усиливать потребность в сахаре.

Диетолог подчеркнула, что стойкая тяга к сладкому может быть связана с преддиабетом или нарушениями обмена веществ. Поэтому прежде чем пытаться жёстко ограничивать себя, важно убедиться, что организм не сигнализирует о более серьёзной проблеме.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

