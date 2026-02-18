Офисное сидение бьёт по глюкозе — 10 простых движений меняют картину
Контроль уровня сахара в крови остаётся ключевым фактором в профилактике осложнений диабета. Без стабильных показателей возрастает риск проблем с сердцем, почками и зрением. Традиционно пациентам советуют сочетать медикаменты, сбалансированное питание и регулярную физическую активность. Однако новое исследование показывает, что длительная прогулка — не единственный и не самый эффективный вариант. Об этом сообщает Hindustan Times.
Что сравнили учёные
Исследование Университета Торонто (Канада) было посвящено влиянию различных форм активности в течение восьмичасового рабочего дня у людей с избыточной массой тела. Участников разделили на четыре группы:
- Полное сидение без активности в течение 8 часов.
- Одна непрерывная 30-минутная прогулка.
- Короткие трёхминутные прогулки каждые 45 минут.
- Выполнение примерно 10 приседаний каждые 45 минут.
Измерение уровня глюкозы в крови показало заметную разницу в результатах.
Короткие интервалы оказались эффективнее
Выяснилось, что регулярные короткие всплески активности в течение дня лучше стабилизируют уровень сахара, чем единичная 30-минутная ходьба. Особенно выраженный эффект продемонстрировали приседания.
"Вместо того чтобы ходить по 30 минут каждый день, офисным работникам стоит просто встать и сделать 10 скручиваний или идти в офис всего 3 минуты каждые 45 минут. Таким образом, организм получит огромные метаболические преимущества", — отметил доктор Остин Перлмуттер.
По словам специалистов, причина кроется в работе крупных мышечных групп. Приседания активно задействуют ягодичные мышцы и квадрицепсы — одни из самых больших в теле. Их включение усиливает потребление глюкозы мышцами и способствует более эффективному метаболическому ответу.
Почему это важно для здоровья
Регулярная активация крупных мышц помогает поддерживать стабильный уровень сахара в течение всего дня, а не только после тренировки. Это особенно актуально для офисных работников, проводящих большую часть времени сидя.
Кроме влияния на обмен веществ, исследователи отмечают связь между метаболическим состоянием и функцией мозга. Стабильные показатели глюкозы способствуют поддержанию когнитивного здоровья.
