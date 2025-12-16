Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка отказывает от круассанов
Девушка отказывает от круассанов
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 18:23

Мозг требует сладкого, будто это любовь: как выйти из этого заколдованного круга

Постепенный отказ от сахара снижает зависимость от сладкого — диетолог Белоусова

Отказаться от сладкого не так просто, как кажется. Мозг требует мгновенного удовольствия, тело — стабильного уровня глюкозы, а привычка к сахару подкрепляется годами. Однако преодолеть зависимость возможно, если подходить к этому осознанно и шаг за шагом. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru" со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога и терапевта, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анну Белоусову.

Почему хочется сладкого

По словам специалиста, тяга к сладкому имеет разные корни - от психологических причин до скрытых физиологических нарушений. Организм может требовать сахара не из-за реальной потребности в энергии, а как реакцию на стресс или усталость. Белоусова подчёркивает, что в таких случаях важно не винить себя, а разобраться, почему именно возникает желание съесть десерт. Иногда привычка к сладкому становится способом компенсации эмоциональных пробелов, а порой сигнализирует о неполадках в обмене веществ.

Путь к снижению сахара

Диетолог советует отказаться от сахара постепенно, давая телу возможность адаптироваться. "Как от любой вредной привычки, от сладкого можно отказаться резко, а можно постепенно. Лучше, конечно, постепенный отказ, чтобы биохимия организма успела подстроиться под изменения", — пояснила Анна Белоусова. Постепенное уменьшение сахара в напитках и десертах позволяет организму перестроить свои вкусовые предпочтения и снизить уровень зависимости.

Кроме того, специалист рекомендует избегать соблазнов: убрать конфеты и печенье с видных мест, а в магазинах обходить кондитерские отделы. Такой подход помогает минимизировать искушение и не возвращаться к старым привычкам. "Сладости не должны маячить перед глазами — их не стоит держать на виду дома", — добавила диетолог.

Когда тяга становится симптомом

Иногда постоянное желание сладкого сигнализирует о нарушениях здоровья. Белоусова отмечает, что это может быть признаком проблем с углеводным обменом, преддиабета или железодефицитной анемии. Если человек замечает, что тяга к сладкому не проходит даже при полноценном питании, стоит проверить уровень сахара и железа в крови. "Если на сладкое тянет постоянно, это может быть связано с нарушением толерантности к глюкозе, преддиабетом или диабетом", — подчеркнула врач.

Без паники при срывах

Диетолог напоминает, что даже при случайных отклонениях от диеты не стоит винить себя. Однократное употребление сладкого не сводит на нет проделанную работу. Главное — спокойно вернуться к привычному рациону и, при необходимости, устроить лёгкий разгрузочный день. Такая стратегия снижает чувство вины и помогает сохранить мотивацию на долгосрочную перспективу.

