Судно, что пришло раньше легенд: датировка вака сужает первую временную линию полинезийцев

Острова Рекоху, более известные как архипелаг Чатем, расположенный в 800 километрах к востоку от Новой Зеландии, стали местом одного из важнейших археологических открытий последних лет. Новые промежуточные радиоуглеродные исследования частично раскопанной вака — полинезийского океанского судна — показали, что каноэ достигло архипелага примерно между 1440 и 1470 годами. Это открытие стало редким материальным подтверждением того, что исследовательские путешествия полинезийцев XIV-XV века достигали самых удалённых регионов южной части Тихого океана.

Вака как культурный символ

Для полинезийских народов вака — больше, чем лодка. Она является символом миграции, происхождения и инженерного мастерства. На таких судах перевозили растения, ремесленные инструменты, предметы быта и, что важнее всего, — культурную идентичность.

В маорийской традиции история племён формируется через родословные, связанные с конкретными судами и их легендарными путешествиями. Поэтому найденная на Рекоху вака — не просто археологический артефакт, а свидетельство осознанного похода в одну из самых труднодоступных точек региона.

Уточнение временной шкалы заселения

Открытие сделали отец и сын, Винсент и Никау Дикси, а анализом находки руководил доктор Джастин Максвелл из Sunrise Archaeology. Ранее учёные оценивали время первых поселений на островах в пределах 1450-1650 годов. Новые данные значительно сузили интервал.

Максвелл обращает внимание на то, что изменение ландшафта, выявленное в исследованиях торфа, произошло после 1500 года, что совпадает с ранним человеческим воздействием. Датировка материалов вокруг вака прямо предшествует этому времени, что делает находку ключевой в реконструкции первой временной шкалы прибытия людей.

"Короткие образцы дают нам самую четкую картину того, когда вака действительно использовалась. Деревянные даты могут быть на столетия старше, чем событие, которое мы пытаемся понять", — отмечает Максвелл.

Что показала датировка

Учёные сознательно анализировали не древесину каноэ, а окружающие его недолговечные органические материалы, поскольку деревья могут быть намного старше момента создания лодки.

Результаты включают:

1. Недолговечные растительные материалы

Плотный временной диапазон 1440-1470 гг., указывающий на культурный слой, образовавшийся сразу после прибытия судна.

2. Кордаж (верёвка)

Образец волокна датируется временем ранее 1415 года. Это свидетельствует о повторном использовании старых материалов — обычной практике в дальних морских путешествиях.

3. Бутылочная тыква

Предмет датирован примерно 1400 годом или ранее. Это первая археологически подтверждённая бутылочная тыква, найденная на островах Чатем.

Тыква использовалась как контейнер, поплавок, сосуд для хранения и даже как ритуальный предмет. Её присутствие на Рекоху говорит не о случайном дрейфе, а о целенаправленном транспортированном садоводстве, что подтверждает спланированное, а не случайное прибытие.

Сравнение значимых находок

Находка Датировка Значение Растительные материалы 1440-1470 Прямой след человеческой деятельности Кордаж < 1415 Вторичное использование материалов Бутылочная тыква ~1400 Доказательство целевой транспортировки

Мифы и правда

Миф: полинезийские суда достигали отдалённых островов случайно.

Правда: находки вроде вака с транспортируемыми предметами подтверждают преднамеренные путешествия. Миф: экологические изменения на Рекоху произошли без участия человека.

Правда: исследования торфа указывают на начало антропогенного воздействия после 1500 года. Миф: датировка древесины всегда точна.

Правда: возраст дерева может быть старше момента создания судна на сотни лет.

Исторический контекст

Полинезийцы были выдающимися мореходами, осваивавшими огромные пространства Тихого океана задолго до европейских экспедиций. Их пути пролегали между разбросанными островными группами, а вака играли ключевую роль в переселениях, торговле и ритуалах. Находка на Рекоху даёт редкую возможность реконструировать один из эпизодов этих масштабных миграций.

