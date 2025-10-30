Мужчины умирают внезапно чаще: врачи раскрыли главный секрет сердца

Почему мужчины чаще сталкиваются с внезапной остановкой сердца: объяснение кардиолога

Внезапная остановка сердца остаётся одной из главных причин смертности во всём мире, и, как отмечают специалисты, мужчины попадают в группу риска значительно чаще женщин. Кардиолог Екатерина Паукова в беседе с "Лентой.ру" рассказала, с чем это связано и какие меры помогут предотвратить трагические последствия.

"Ключевую роль играет недостаток эстрогена в мужском организме. Этот гормон защищает сердечно-сосудистую систему", — подчеркнула Екатерина Паукова.

Почему мужчины рискуют больше

Эстроген — гормон, который в женском организме поддерживает эластичность сосудов, препятствует образованию тромбов и снижает уровень вредного холестерина. У мужчин его количество значительно меньше, поэтому их сосуды быстрее теряют способность адаптироваться к нагрузкам и стрессу.

Кроме того, среди представителей сильного пола чаще встречаются привычки, повышающие нагрузку на сердце: курение, злоупотребление алкоголем, избыточное потребление жирной пищи и недостаток сна.

"Дополнительные факторы риска — высокий уровень холестерина, курение и злоупотребление алкоголем, которые также более распространены среди мужчин", — отметила Екатерина Паукова.

Таблица "Сравнение": сердечно-сосудистые риски у мужчин и женщин

Показатель Мужчины Женщины Уровень эстрогена Низкий Высокий до менопаузы Риск атеросклероза Выше после 35 лет Повышается после 50 лет Курение и алкоголь Более распространены Реже Физическая активность Часто неравномерная Стабильнее Средний возраст первой остановки сердца 40-55 лет 55-70 лет

Как развиваются сердечные нарушения

По словам Пауковой, у мужчин до 40 лет внезапная остановка сердца чаще всего связана с аритмией - нарушением электрической активности сердца. После 40-45 лет основная причина — ишемическая болезнь сердца и атеросклероз.

Разрыв атеросклеротической бляшки в сосуде приводит к инфаркту миокарда, который может вызвать мгновенную остановку сердца, если помощь не оказана в первые минуты.

Основные признаки надвигающейся опасности

Нестабильный пульс, перебои в сердце. Давящая боль в груди или под лопаткой. Одышка даже при небольшой нагрузке. Головокружение, потливость, слабость. Потемнение в глазах, предобморочное состояние.

При появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, особенно если есть гипертония, избыточный вес или вредные привычки.

Советы шаг за шагом: профилактика сердечных катастроф

Регулярно проходить обследования. ЭКГ, эхокардиографию, анализ крови на холестерин, глюкозу и липопротеин (a). Контролировать давление. Показатели выше 135/85 мм рт. ст. требуют консультации специалиста. Следить за питанием. Исключить избыток соли, трансжиров и сахара, увеличить долю овощей, рыбы и цельнозерновых продуктов. Отказаться от курения и алкоголя. Эти факторы ускоряют старение сосудов и нарушают ритм сердца. Соблюдать режим сна. Недосып увеличивает риск аритмий и гипертонии. Поддерживать физическую активность. Ежедневные прогулки, плавание, велосипед или йога снижают нагрузку на сердце.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Игнорирование аритмии Внезапная остановка сердца Обследование у кардиолога и подбор терапии Самолечение при болях в груди Потеря времени при инфаркте Срочный вызов скорой помощи Отказ от обследований после 40 лет Пропуск ранних стадий атеросклероза Регулярная диспансеризация Курение "по чуть-чуть" Повышение риска инсульта и тромбоза Полный отказ от никотина

А что если сердце уже "сбоило"?

Если у человека уже были эпизоды аритмии, тахикардии или повышения давления, важно не откладывать визит к кардиологу. Современные методы диагностики — суточное мониторирование ЭКГ, УЗИ сердца, анализ на тропонины — позволяют выявить угрозу остановки сердца задолго до критического момента.

При выявленных проблемах врач может назначить антиаритмические препараты, корректировку давления и при необходимости имплантацию кардиостимулятора.

Таблица "Плюсы и минусы" профилактической диагностики

Плюсы Минусы Раннее выявление опасных нарушений Требует регулярных визитов к врачу Возможность предотвратить инфаркт Стоимость некоторых анализов Повышение качества жизни Необходимость дисциплины Снижение риска внезапной смерти ---

Мифы и правда

Миф 1. Внезапная остановка сердца бывает только у пожилых.

Правда. Всё чаще такие случаи фиксируются у мужчин 30-40 лет из-за стресса и аритмий.

Миф 2. Если болит не сильно — это не сердце.

Правда. При инфаркте боль может быть умеренной, но смертельно опасной.

Миф 3. Алкоголь "расширяет сосуды" и полезен для сердца.

Правда. Даже малые дозы нарушают ритм и способствуют образованию тромбов.

Сон и психология

Хронический стресс и недосып — частые спутники сердечных заболеваний. Постоянное нервное напряжение повышает уровень адреналина и кортизола, из-за чего сосуды сужаются, а давление растёт. Спокойный ритм жизни, полноценный отдых и поддержка близких снижают риск сердечных катастроф.

Три интересных факта

✅ Мужчины страдают внезапной остановкой сердца почти в три раза чаще, чем женщины. ✅ 70% смертей от сердечно-сосудистых болезней можно предотвратить регулярными осмотрами и контролем давления. ✅ Умеренные физические нагрузки снижают риск инфаркта на 30-40%.

Исторический контекст

✅ Первые кардиостимуляторы появились в 1950-х годах и спасли тысячи жизней. ✅ В 1980-е годы врачи доказали, что эстроген защищает сосуды, объяснив различие в рисках между полами. ✅ Современные программы профилактики в Европе позволили снизить смертность от инфарктов на 40%.

FAQ

Как часто нужно делать ЭКГ?

Минимум раз в год после 40 лет, а при жалобах — по назначению врача.

Какое давление считается опасным?

Постоянные показатели выше 135/85 мм рт. ст. требуют внимания специалиста.

Можно ли предотвратить внезапную остановку сердца?

Да — с помощью регулярных обследований, контроля холестерина и здорового образа жизни.

Чем опасна аритмия?

Она нарушает кровоснабжение органов и может привести к остановке сердца без боли.

Когда нужно вызывать скорую помощь?

При одышке, боли в груди, головокружении, потере сознания или ощущении перебоев в сердце.

