Мужчины умирают внезапно чаще: врачи раскрыли главный секрет сердца
Почему мужчины чаще сталкиваются с внезапной остановкой сердца: объяснение кардиолога
Внезапная остановка сердца остаётся одной из главных причин смертности во всём мире, и, как отмечают специалисты, мужчины попадают в группу риска значительно чаще женщин. Кардиолог Екатерина Паукова в беседе с "Лентой.ру" рассказала, с чем это связано и какие меры помогут предотвратить трагические последствия.
"Ключевую роль играет недостаток эстрогена в мужском организме. Этот гормон защищает сердечно-сосудистую систему", — подчеркнула Екатерина Паукова.
Почему мужчины рискуют больше
Эстроген — гормон, который в женском организме поддерживает эластичность сосудов, препятствует образованию тромбов и снижает уровень вредного холестерина. У мужчин его количество значительно меньше, поэтому их сосуды быстрее теряют способность адаптироваться к нагрузкам и стрессу.
Кроме того, среди представителей сильного пола чаще встречаются привычки, повышающие нагрузку на сердце: курение, злоупотребление алкоголем, избыточное потребление жирной пищи и недостаток сна.
"Дополнительные факторы риска — высокий уровень холестерина, курение и злоупотребление алкоголем, которые также более распространены среди мужчин", — отметила Екатерина Паукова.
Таблица "Сравнение": сердечно-сосудистые риски у мужчин и женщин
|Показатель
|Мужчины
|Женщины
|Уровень эстрогена
|Низкий
|Высокий до менопаузы
|Риск атеросклероза
|Выше после 35 лет
|Повышается после 50 лет
|Курение и алкоголь
|Более распространены
|Реже
|Физическая активность
|Часто неравномерная
|Стабильнее
|Средний возраст первой остановки сердца
|40-55 лет
|55-70 лет
Как развиваются сердечные нарушения
По словам Пауковой, у мужчин до 40 лет внезапная остановка сердца чаще всего связана с аритмией - нарушением электрической активности сердца. После 40-45 лет основная причина — ишемическая болезнь сердца и атеросклероз.
Разрыв атеросклеротической бляшки в сосуде приводит к инфаркту миокарда, который может вызвать мгновенную остановку сердца, если помощь не оказана в первые минуты.
Основные признаки надвигающейся опасности
-
Нестабильный пульс, перебои в сердце.
-
Давящая боль в груди или под лопаткой.
-
Одышка даже при небольшой нагрузке.
-
Головокружение, потливость, слабость.
-
Потемнение в глазах, предобморочное состояние.
При появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, особенно если есть гипертония, избыточный вес или вредные привычки.
Советы шаг за шагом: профилактика сердечных катастроф
-
Регулярно проходить обследования. ЭКГ, эхокардиографию, анализ крови на холестерин, глюкозу и липопротеин (a).
-
Контролировать давление. Показатели выше 135/85 мм рт. ст. требуют консультации специалиста.
-
Следить за питанием. Исключить избыток соли, трансжиров и сахара, увеличить долю овощей, рыбы и цельнозерновых продуктов.
-
Отказаться от курения и алкоголя. Эти факторы ускоряют старение сосудов и нарушают ритм сердца.
-
Соблюдать режим сна. Недосып увеличивает риск аритмий и гипертонии.
-
Поддерживать физическую активность. Ежедневные прогулки, плавание, велосипед или йога снижают нагрузку на сердце.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорирование аритмии
|Внезапная остановка сердца
|Обследование у кардиолога и подбор терапии
|Самолечение при болях в груди
|Потеря времени при инфаркте
|Срочный вызов скорой помощи
|Отказ от обследований после 40 лет
|Пропуск ранних стадий атеросклероза
|Регулярная диспансеризация
|Курение "по чуть-чуть"
|Повышение риска инсульта и тромбоза
|Полный отказ от никотина
А что если сердце уже "сбоило"?
Если у человека уже были эпизоды аритмии, тахикардии или повышения давления, важно не откладывать визит к кардиологу. Современные методы диагностики — суточное мониторирование ЭКГ, УЗИ сердца, анализ на тропонины — позволяют выявить угрозу остановки сердца задолго до критического момента.
При выявленных проблемах врач может назначить антиаритмические препараты, корректировку давления и при необходимости имплантацию кардиостимулятора.
Таблица "Плюсы и минусы" профилактической диагностики
|Плюсы
|Минусы
|Раннее выявление опасных нарушений
|Требует регулярных визитов к врачу
|Возможность предотвратить инфаркт
|Стоимость некоторых анализов
|Повышение качества жизни
|Необходимость дисциплины
|Снижение риска внезапной смерти
|---
Мифы и правда
Миф 1. Внезапная остановка сердца бывает только у пожилых.
Правда. Всё чаще такие случаи фиксируются у мужчин 30-40 лет из-за стресса и аритмий.
Миф 2. Если болит не сильно — это не сердце.
Правда. При инфаркте боль может быть умеренной, но смертельно опасной.
Миф 3. Алкоголь "расширяет сосуды" и полезен для сердца.
Правда. Даже малые дозы нарушают ритм и способствуют образованию тромбов.
Сон и психология
Хронический стресс и недосып — частые спутники сердечных заболеваний. Постоянное нервное напряжение повышает уровень адреналина и кортизола, из-за чего сосуды сужаются, а давление растёт. Спокойный ритм жизни, полноценный отдых и поддержка близких снижают риск сердечных катастроф.
Три интересных факта
-
✅ Мужчины страдают внезапной остановкой сердца почти в три раза чаще, чем женщины.
-
✅ 70% смертей от сердечно-сосудистых болезней можно предотвратить регулярными осмотрами и контролем давления.
-
✅ Умеренные физические нагрузки снижают риск инфаркта на 30-40%.
Исторический контекст
-
✅ Первые кардиостимуляторы появились в 1950-х годах и спасли тысячи жизней.
-
✅ В 1980-е годы врачи доказали, что эстроген защищает сосуды, объяснив различие в рисках между полами.
-
✅ Современные программы профилактики в Европе позволили снизить смертность от инфарктов на 40%.
FAQ
Как часто нужно делать ЭКГ?
Минимум раз в год после 40 лет, а при жалобах — по назначению врача.
Какое давление считается опасным?
Постоянные показатели выше 135/85 мм рт. ст. требуют внимания специалиста.
Можно ли предотвратить внезапную остановку сердца?
Да — с помощью регулярных обследований, контроля холестерина и здорового образа жизни.
Чем опасна аритмия?
Она нарушает кровоснабжение органов и может привести к остановке сердца без боли.
Когда нужно вызывать скорую помощь?
При одышке, боли в груди, головокружении, потере сознания или ощущении перебоев в сердце.
Ключевое словосочетание: sudden cardiac arrest risk
Анонс: Кардиолог Екатерина Паукова объяснила, почему мужчины чаще сталкиваются с внезапной остановкой сердца и какие обследования помогают вовремя предотвратить опасность.
Ключевые слова: сердце, мужчины, кардиология, холестерин, аритмия
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru