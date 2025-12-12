Арктика задышала жаром: зима рушится на глазах, и это только начало

Высоко над Северным полюсом начинается редкое атмосферное явление, которое может изменить привычный ход зимы в Северном полушарии. Температура в верхних слоях атмосферы ведёт себя непредсказуемо, и метеорологи отмечают тревожные сигналы. Специалисты уверены: именно там, где взгляд человека не достигает, разворачивается процесс, способный повлиять на погоду в Европе и Северной Америке. Об этом сообщает Royalblueheating.co.uk.

Что происходит над Арктикой

Стратосфера — это холодная и сухая часть атмосферы, простирающаяся на высоте от 10 до 50 километров. Именно там зимой формируется мощный круг западных ветров — полярный вихрь, удерживающий холодные массы воздуха около Северного полюса. Однако в начале декабря учёные зафиксировали явное ослабление этой системы. Температура на большой высоте внезапно начала расти, и специалисты назвали это событие внезапным стратосферным потеплением (ВСП).

Обычно такие процессы наблюдаются в январе или феврале, когда зима достигает пика. Поэтому столь раннее потепление выглядит крайне необычно.

"Температура в полярной стратосфере может вырасти на 30-50 °C всего за несколько дней", — говорится в отчётах метеорологов.

Это не значит, что жители Арктики сразу ощутят тепло. Изменения происходят на высоте, где не летают даже коммерческие самолёты. Главное в том, как потепление влияет на ветровые потоки и распределение давления, которые управляют погодой ближе к поверхности Земли.

Почему декабрьское потепление особенное

Столь ранние всплески стратосферной активности — редкость. За последние 70 лет сильные декабрьские потепления фиксировались лишь несколько раз, и каждое из них влекло за собой масштабные погодные перестройки.

Метеорологи отмечают несколько ключевых особенностей текущего события:

Потепление развивается быстрее, чем ожидалось. Полярный вихрь заметно ослабевает и может разделиться на части. Процесс совпадает с активной фазой Эль-Ниньо в Тихом океане. Площадь арктического морского льда ниже среднего уровня.

Такое сочетание факторов делает эту зиму потенциально нестандартной. Осенние прогнозы, опиравшиеся на влияние Эль-Ниньо, могли устареть: синоптики теперь готовятся пересматривать сценарии для Европы и США.

"Сезонные модели основаны на взаимодействии тропосферы и стратосферы. Любое изменение в верхних слоях атмосферы заставляет нас переписывать прогнозы", — отмечают климатологи.

Интересно, что в похожих условиях ранее фиксировалось усиление арктических процессов, подобных описанным в исследовании "Микробы под арктическим льдом играют ключевую роль в углеродном цикле", где подчёркивается влияние полярных экосистем на глобальный климат.

Как стратосферное потепление влияет на погоду

Главный вопрос для большинства людей звучит просто: приведёт ли это к похолоданию? Всё зависит от того, как возмущение в стратосфере будет "связано" с нижними слоями атмосферы — тропосферой.

Когда полярный вихрь ослабевает, над Арктикой формируется область высокого давления. Она нарушает нормальное течение струйных потоков, и волны начинают изгибаться, направляя холодный воздух далеко на юг. Именно этот процесс вызывает затяжные морозы и снегопады в умеренных широтах.

Для анализа метеорологи используют индекс Арктической осцилляции (АО).

При положительной фазе АО — погода мягкая, а штормы уходят севернее.

При отрицательной фазе — возрастает риск вторжений арктического холода и блокирующих антициклонов.

Не каждое потепление в стратосфере приводит к суровым морозам. Иногда эффекты ограничиваются Азией, иногда — Европой или Северной Америкой. Всё решают тонкости взаимодействия ветров и волн на высоте.

Регионы, где изменения будут ощутимее

По прогнозам, особое внимание стоит уделить:

Центральным и восточным штатам США - здесь вероятны снегопады и волны холода в январе. Западной Европе и Великобритании - антициклоны над Гренландией и Скандинавией могут принести более сухой и холодный воздух. Центральной и Северной Азии - исторически именно эти регионы чаще всего ощущают сильные аномалии холода после ВСП.

Такие сценарии — не гарантия, а лишь повышение вероятности резких изменений.

Почему прогнозировать ВСП так сложно

Современные модели погоды стали точнее, но стратосферные процессы по-прежнему остаются сложными для вычислений. Всё из-за так называемого "разрушения волн". Огромные атмосферные волны, возникающие из-за горных систем, океанов и тропической конвекции, поднимаются вверх. Если они становятся достаточно мощными, они буквально ломают стабильность полярного вихря. Малейшая ошибка в моделях может сместить момент потепления на недели.

Также значительную роль играет Эль-Ниньо. Тёплые воды в Тихом океане изменяют структуру облаков и ветров, что влияет на распространение энергии в атмосферу. Учёные до сих пор спорят, усиливает ли Эль-Ниньо риск ВСП или, наоборот, смягчает его последствия. Эта зима может дать новые ответы.

Подобные процессы, как отмечают исследователи в материале "Раннее потепление в стратосфере может изменить зимнюю погоду", способны не только нарушать сезонные циклы, но и оказывать влияние на энергетические системы и климатическое моделирование.