Встреча с жителями обернулась трагедией: чиновник рухнул на спортплощадке без шанса на спасение

В небольшом якутском селе Черкех обычная встреча чиновника с жителями закончилась трагедией, об этом сообщил портал SakhaLife. Глава населённого пункта Андрей Семёнов пришёл в местный спортзал, чтобы поучаствовать в волейбольной игре с сельчанами, однако спустя несколько минут внезапно потерял сознание.

Как развивались события

По словам очевидцев, Семёнов чувствовал себя нормально и вышел на площадку вместе с командой. Игра только успела начаться, когда он внезапно упал. Местные жители вызвали медиков, но попытки вернуть его к жизни оказались безуспешными. Бригада скорой помощи констатировала смерть на месте.

Сельчане отмечают, что мероприятия подобного формата были для главы села привычной практикой: он регулярно встречался с жителями, участвовал в спортивных и общественных активностях. Потому случившееся вызвало особенно сильный отклик в сообществе.

Что известно о причине смерти

По предварительным данным, смерть чиновника могла быть связана с внезапным разрывом вены. Точную причину установят специалисты после проведения необходимых исследований. В селе подчёркивают, что никаких признаков недомогания перед игрой Семёнов не проявлял.

Для жителей Черкеха гибель главы стала неожиданным потрясением: он активно занимался развитием поселения и был хорошо знаком большинству сельчан. В ближайшие дни администрации предстоит решить вопросы, связанные с организацией работы местных служб и назначением временно исполняющего обязанности.