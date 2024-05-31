По факту террористического акта в Крокус Сити Холле возбуждено уголовное дело.
Согласно постановлению суда, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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