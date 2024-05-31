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Суд возбудил уголовное дело об ненадлежащем указании услуг по факту теракта в Крокусе
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:06

Суд возбудил уголовное дело об ненадлежащем указании услуг по факту теракта в Крокусе

По факту террористического акта в Крокус Сити Холле возбуждено уголовное дело.

Согласно постановлению суда, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: mosreg.ru/Пресс-служба Губернатора Московской области (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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