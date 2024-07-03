Суд США принял решение отложить до 2025 года объявление приговора российскому гражданину Александру Виннику из-за сложности данного дела, как передал его адвокат Аркадий Бух.



Ранее Винник согласился признать свою вину в сговоре с целью отмывания денежных средств.



По словам представителя РИА Новости, американский судья принял решение отложить объявление приговора из-за сложности дела, и поэтому новая дата была назначена на начало следующего года.



Исходное заседание, которое планировалось на 12 июля, было перенесено на 17 января 2025 года.

В США Винника обвиняют в управлении криптовалютной биржей BTC-e, которая, по мнению американских властей, использовалась для легализации, хранения и передачи доходов от преступной деятельности, включая хакерские атаки, коррупцию и торговлю наркотиками.

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