Суд США принял решение отложить до 2025 года объявление приговора российскому гражданину Александру Виннику из-за сложности данного дела, как передал его адвокат Аркадий Бух.
Ранее Винник согласился признать свою вину в сговоре с целью отмывания денежных средств.
По словам представителя РИА Новости, американский судья принял решение отложить объявление приговора из-за сложности дела, и поэтому новая дата была назначена на начало следующего года.
Исходное заседание, которое планировалось на 12 июля, было перенесено на 17 января 2025 года.
В США Винника обвиняют в управлении криптовалютной биржей BTC-e, которая, по мнению американских властей, использовалась для легализации, хранения и передачи доходов от преступной деятельности, включая хакерские атаки, коррупцию и торговлю наркотиками.
Фото: commons.wikimedia.org/Brandonrush (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Простуда не дала Байдену выиграть дебаты
Белый дом объяснил недавнее выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена на предвыборных дебатах совокупностью простуды и различных часовых поясов.
ВСУ намеренно наносят удары по мирному населению
В своем выступлении на YouTube-канале Deep Dive бывший консультант Пентагона Теодор Постол выразил мнение о том, что Вооруженные Силы Украины используют насилие против мирного населения в целях провокации россиян.
Health News: солнцезащитный крем не "помешает" получать витамин D
Солнцезащитный крем не мешает естественной выработке витамина D под солнцем. Применение этого средства гарантирует защиту как от ожогов солнца, так и от пагубного эффекта ультрафиолета. Об этом информировал Health News сотрудник некоммерческой компании Henry Ford Health, а также дерматолог из США Генри Лим.
Полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка в Люблино
SHOT сообщает о задержании подозрительного мужчины, пытавшегося увести ребенка из московского двора.