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Преступной организации вынесен приговор по делу о покушении на бывшего главу ДНР
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 13:17

Преступной организации вынесен приговор по делу о покушении на бывшего главу ДНР

В Ростове-на-Дону вынесен приговор фигурантам дела о покушении на бывшего главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира батальона "Спарта" Арсена Павлова, известного под позывным "Моторола".

Суд приговорил Александра Погорелова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Его сообщники, Артем Ена, Василий Чурилов и Александр Тимошенко, получили сроки от 12 до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор был вынесен Южным окружным военным судом.

Ранее следствие установило, что 16 октября 2016 года Погорелов заложил взрывчатку на крыше лифтовой кабины в доме, где проживал "Моторола". В результате взрыва командир ополченцев и его соратник Евгений Гадлия погибли.

Помимо этого, Погорелов вел наблюдение за передвижениями Захарченко, передавая информацию сотрудникам Службы безопасности Украины. В августе 2017 года он установил взрывное устройство в туалетной комнате донецкого ресторана "Пушкин", который часто посещал Захарченко. Однако устройство не сработало и было обнаружено позже.

Чурилов признан виновным в участии в террористической организации и содействии террористической деятельности. Тимошенко признан виновным в шпионаже и подготовке к нему, а Ена — в содействии террористической деятельности.

Фото: From Wikimedia Commons/ Harrihealey02 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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