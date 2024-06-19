В Ростове-на-Дону вынесен приговор фигурантам дела о покушении на бывшего главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира батальона "Спарта" Арсена Павлова, известного под позывным "Моторола".
Суд приговорил Александра Погорелова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Его сообщники, Артем Ена, Василий Чурилов и Александр Тимошенко, получили сроки от 12 до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор был вынесен Южным окружным военным судом.
Ранее следствие установило, что 16 октября 2016 года Погорелов заложил взрывчатку на крыше лифтовой кабины в доме, где проживал "Моторола". В результате взрыва командир ополченцев и его соратник Евгений Гадлия погибли.
Помимо этого, Погорелов вел наблюдение за передвижениями Захарченко, передавая информацию сотрудникам Службы безопасности Украины. В августе 2017 года он установил взрывное устройство в туалетной комнате донецкого ресторана "Пушкин", который часто посещал Захарченко. Однако устройство не сработало и было обнаружено позже.
Чурилов признан виновным в участии в террористической организации и содействии террористической деятельности. Тимошенко признан виновным в шпионаже и подготовке к нему, а Ена — в содействии террористической деятельности.
Фото: From Wikimedia Commons/ Harrihealey02 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
В Польше обвиняют российских хакеров в срыве трансляции Евро-2024
Польские власти обвинили российских хакеров в кибератаке, целью которой было помешать болельщикам смотреть матч сборной Польши на Евро-2024.
Между Россией и КНДР подписан договор о помощи в случае военной агрессии
По словам президента России Владимира Путина, подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предусматривает взаимную поддержку в случае агрессивных военных действий против одной из сторон.
Бутилированная вода: обман или польза
Специалист рассказал, в чем разница между водопроводной и бутилированной водой.
ФАС планирует начать регулирование соцсетей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует разработать критерии антимонопольного регулирования для цифровых платформ, не участвующих в прямых финансовых операциях, таких как социальные сети и видеохостинги.