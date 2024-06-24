Конституционный суд России вынес важное решение, защищающее права граждан на получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Суд постановил, что периоды ухода за нетрудоспособными гражданами должны учитываться при расчете среднемесячного дохода для предоставления субсидий.

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба жителя Тамбова Владимира Кузнецова, который ухаживал за своими престарелыми родственниками и получал отказ в субсидии из-за особенностей расчета среднемесячного дохода.

Согласно действующим правилам, при определении права на субсидию учитываются только те месяцы, в которых гражданин получал доход. В случае с Кузнецовым, получившим единовременное пособие по безработице, в расчет был принят только один месяц, что привело к отказу в предоставлении субсидии.

Конституционный суд, рассмотрев данное дело, признал, что буквальное толкование правил может приводить к нарушению прав граждан, которые осуществляют социально значимую деятельность по уходу за нетрудоспособными и не имеют возможности трудоустроиться.

Суд разъяснил, что периоды ухода за нетрудоспособными должны учитываться при расчете среднемесячного дохода, даже если в эти месяцы гражданин не получал денежных средств. Это позволит обеспечить социальную защиту граждан, выполняющих важные общественные функции.

Фото: From Wikimedia Commons/ Элина Корецкая