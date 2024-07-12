Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ к Euroclear Bank на сумму $38,4 млн. Банк подал иск в марте, требуя возмещения ущерба, возникшего из-за блокировки средств на счете в Euroclear Bank SA/NV.
Взаимодействие между европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream и российским депозитарием НРД, входящим в группу "Московской биржи", фактически прекратилось вскоре после начала спецоперации на Украине. В ответ на санкции российские власти ввели валютные и капитальные ограничения. Европейские расчетно-клиринговые организации прекратили операции в рублях.
В начале марта 2022 года НРД по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь, европейские депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.
За последнее время в российских арбитражных судах было подано десятки исков к Euroclear. Суды против Euroclear выиграли ряд российских банков, включая "Санкт-Петербург", МТС-банк, Росбанк, Абсолют банк, банк "Зенит", ВЭБ и другие финансовые организации.
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