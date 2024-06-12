Дело двух следователей Следственного комитета, обвиняемых в получении рекордной взятки в размере более чем 2,7 тысячи биткоинов, поступило в Балашихинский городской суд Московской области, как сообщается в данных судебной инстанции.
Пока не назначена дата рассмотрения.
Обвинения в адрес следователей Тамбиева и Ляховенко включают несколько эпизодов взяточничества крупных масштабов, подготовку к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и подделку доказательств.
По данным следствия, они якобы вымогали у хакеров из группировки "Infraud Organization" сумму в 2718 биткоинов.
Фото:commons.wikimedia.org/Quince Media(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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