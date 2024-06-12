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Подмосковный суд рассмотрит дело о взятке в 2,7 тысячи биткоинов
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:59

Подмосковный суд рассмотрит дело о взятке в 2,7 тысячи биткоинов

Дело двух следователей Следственного комитета, обвиняемых в получении рекордной взятки в размере более чем 2,7 тысячи биткоинов, поступило в Балашихинский городской суд Московской области, как сообщается в данных судебной инстанции.

Пока не назначена дата рассмотрения.

Обвинения в адрес следователей Тамбиева и Ляховенко включают несколько эпизодов взяточничества крупных масштабов, подготовку к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и подделку доказательств.

По данным следствия, они якобы вымогали у хакеров из группировки "Infraud Organization" сумму в 2718 биткоинов.

Фото:commons.wikimedia.org/Quince Media(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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