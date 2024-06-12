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Суд ЕС отклонил иск ВЭБ.РФ о снятии санкций
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 13:24

Суд ЕС отклонил иск ВЭБ.РФ о снятии санкций

Европейский суд отверг иск Игоря Шувалова, председателя ВЭБ. РФ, который стремился добиться отмены санкций ЕС против его компании, — сообщается в пресс-службе Суда РИА Новости.

"Иск отклонен. Игорю Шувалову предписывается оплатить судебные издержки", -Гласит решение суда.

Евросоюз обвинил Игоря Шувалова в поддержке действий, которые ставят под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

В январе в Люксембургском Суде Европейского Союза, состоялись слушания по иску ВЭБ. РФ против Совета Европейского Союза с целью отмены санкций. Ожидается, что решение по этому делу будет принято в течение нескольких месяцев.

ДВЭБ.РФ оспаривает санкции, утверждая, что Европейский Союз допустил серьёзные ошибки при оценке фактов и не соблюдал обязательства по обоснованию своих решений, нарушая право на защиту, принципы пропорциональности и равного обращения.

ВЭБ.РФ требует отмены включения в санкционный список и возмещения расходов, понесённых в связи с судебным разбирательством.

За последние два года Европейский Союз ввёл 12 пакетов санкций, которые затронули почти две тысячи физических и юридических лиц. Санкции включают замораживание активов в ЕС и запрет для граждан и компаний ЕС финансировать лиц, включённых в санкционные списки.

Фото: Mrduk (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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