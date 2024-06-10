Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Олега Медведева, известного также как "Шишкан", по делу о создании преступного сообщества, бандитизме и убийствах. Об этом сообщили в суде "Интерфаксу".

Медведев будет отбывать наказание в колонии особого режима. Также ему назначен штраф в размере 5 миллионов рублей.

Всего на скамье подсудимых было 18 человек, включая Медведева. Следственный комитет России в зависимости от роли каждого фигуранта дела предъявил им обвинения в:

организации и участии в преступном сообществе (ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ);

создании и участии в банде (ч.ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ);

убийстве (п.п. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ);

вымогательстве (п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Медведеву также были предъявлены обвинения в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и организации преступного сообщества лицом, занимающим такое положение (ч. 4 ст. 210 УК РФ).

По данным следствия, Медведев с 90-х годов был лидером самой многочисленной преступной группировки в Раменском городском округе, городских округах Жуковский и Бронницы Московской области. Он запугивал жителей региона и руководителей коммерческих организаций. Члены группировки Медведева вымогали имущество у предпринимателей, убивали конкурентов в сфере добычи полезных ископаемых, причиняли вред здоровью и поджигали дома тех, кто отказывался выполнять их требования.

Как установил СКР, Медведев и его соучастники убили депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трёх членов её семьи с целью завладения земельными участками предприятия.

Полиция обнаружила тела депутата и трёх членов её семьи спустя 7 лет в октябре 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов тщательно обследовали территорию площадью более 2000 квадратных метров на глубине до 10 метров в районе дачного массива в Раменском районе. Тела были найдены на глубине около 4 метров, у двух жертв обнаружены огнестрельные ранения в головы.

Фото: Chris Yarzab (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)