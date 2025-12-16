Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Суккуленты
Суккуленты
© pexels.com by Quang Nguyen Vinh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 17:30

Суккулентный сад удивил результатом: поливаю редко, а выглядит как с обложки

Для суккулентов выбирают сухие и солнечные участки — Real Simple

Сад, который почти не требует ухода и при этом выглядит эффектно, кажется мечтой, но для суккулентов это нормальное состояние. Эти растения чувствуют себя лучше всего там, где о них не слишком заботятся, а условия близки к природным. Главное — создать правильную основу, после чего сад будет радовать вас практически сам по себе. Об этом сообщает издание Real Simple.

Что такое суккулентный сад и почему он работает

Суккулентный сад состоит из растений, способных накапливать воду в листьях и стеблях. Благодаря этому они легко переносят засуху и не нуждаются в частом поливе. Большинство суккулентов родом из засушливых регионов, поэтому избыток влаги для них опаснее, чем её нехватка.

"Хотя суккуленты любят время от времени поливаться и идти под дождём, они не переносят чрезмерную влажность и переполнение — как в помещении, так и на улице", — отмечает садовод и ботанический дизайнер Натан Генрих.

Именно поэтому такие сады особенно подходят тем, кто хочет минимум рутины и максимум визуального эффекта.

Выбор места и света

Правильное расположение — основа успеха. Суккулентам требуется яркий свет не менее трёх-пяти часов в день. Для уличных посадок идеально подходят солнечные, сухие и даже каменистые участки, где другие растения чувствуют себя некомфортно. В помещении лучше всего работают подоконники с южной или восточной ориентацией.

"Независимо от того, планируете ли вы уличный или внутренний сад, суккулентам нужно много света", — говорит эксперт-садовод Джейн Доббс.

Почва, в которой растения не загнивают

Суккуленты не прощают ошибок с грунтом. Почва должна быстро пропускать воду и не удерживать влагу. Для этого обычную садовую землю смешивают с почвой для кактусов или лёгким универсальным субстратом.

"Почва с избыточным содержанием органического вещества и недостатком минералов может привести к гнию суккулентов из-за избыточного удержания влаги", — поясняет Натан Генрих.

Хороший дренаж важен как для открытого грунта, так и для контейнеров, которые обязательно должны иметь отверстия для стока воды.

Планировка и выбор растений

При создании композиции важно учитывать размер, форму и потребности растений. Суккуленты эффектно смотрятся в группах, особенно если сочетать разные текстуры и оттенки. Для уличных садов подбирают виды, подходящие для вашего климата, включая морозостойкие варианты. Для дома чаще выбирают компактные и неприхотливые формы.

Перед посадкой полезно разложить растения на поверхности почвы, чтобы оценить будущий вид сада и расстояния между экземплярами.

Полив: меньше — значит лучше

Самая распространённая ошибка — перелив. Суккуленты поливают только после полного высыхания почвы. Частота зависит от климата, времени года и условий выращивания.

"Суккуленты следует поливать только когда почва высохла", — подчёркивает Джейн Доббс.

Мягкие листья и гниль корней указывают на избыток влаги, а сморщенные листья — на её недостаток.

Как понять, что сад здоров

Счастливые суккуленты имеют плотные листья, насыщенный цвет и компактную форму. Они регулярно наращивают новые листья или дают "деток". Иногда растения зацветают — это дополнительный признак того, что условия подобраны правильно.

Грамотно устроенный суккулентный сад действительно процветает за счёт минимального вмешательства. Чем меньше вы пытаетесь его "спасти", тем лучше он выглядит.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рождественская пуансеттия вызывает раздражение кожи — Trucmania сегодня в 1:45
Поставила этот рождественский цветок дома — и только потом узнала, чем он может быть опасен

Пуансеттия считается символом зимних праздников, но у этого яркого растения есть скрытая сторона. Рассказываем, чем оно может быть опасно для детей и животных и как избежать рисков.

Читать полностью » Температуру для всходов бегонии поддерживают на уровне 25 °C — Сад и огород вчера в 21:58
Бегония из семян капризничает с первых дней — ошибка на рассаде стоит летнего цветения

Выращивание бегонии из семян требует точности: сроки посева, свет, пикировка и подкормки решают, будет ли цветение пышным и долгим.

Читать полностью » Листовой салат отрастает повторно после срезки — садоводы вчера в 19:22
Посеяла это в декабре — и к Новому году подоконник стал как грядка: что успевает вырасти за считанные недели

Что можно вырастить на подоконнике к Новому году: пять скороспелых культур, советы по уходу и идеи для свежей зелени прямо в квартире.

Читать полностью » Снег способен защитить ваши растения от морозов — садовод Седов вчера в 17:07
Сантиметр снега решает все: дачники удивляются, когда узнают этот зимний секрет

Садовод Андрей Седов рассказал NewsInfo как использовать снег в саду и огороде для защиты растений и почвы зимой.

Читать полностью » Чабер и чабрец относятся к разным растениям и видам — Сад и огород вчера в 15:57
Посадила чабер вместо чабреца — и только потом поняла, где была ошибка

Чабер и чабрец звучат похоже, но отличаются по вкусу, свойствам и применению. Разбираемся, какую траву выбрать для грядки и кухни.

Читать полностью » Калибровка семян зимой повышает дружность всходов — садоводы вчера в 13:53
Начал готовить семена ещё зимой — и весной рассада взошла как по расписанию: что делают опытные огородники заранее

Как правильно подготовить семена зимой к новому сезону: калибровка, обеззараживание и важные приёмы, которые помогают получить дружные всходы и крепкую рассаду.

Читать полностью » Водка помогает фикусу восстанавливать листья и улучшать здоровье — МИР 24 вчера в 9:44
Аспарагус начал расти как сумасшедший — всё благодаря этим 2 столовым ложкам водки

Как водка может стать эффективным помощником в уходе за растениями? Узнайте, как использовать этот доступный напиток для стимуляции роста и восстановления комнатных питомцев.

Читать полностью » Протирание листьев ускоряет фотосинтез у комнатных растений — цветоводы вчера в 7:46
Начала протирать листья правильно — и растения словно ожили: чем придаю им глянец без магазинной химии

Как придать листьям комнатных растений здоровый глянец без вреда: простые домашние средства, ошибки полировки и полезные советы для ухода круглый год.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Солнцезащитные средства замедляют старение кожи — дерматолог Егорова
Мир
Назначение нового главы ФРС США состоится в январе — министр финансов Скотт Бессент
Общество
Живая ёлка оказалась менее аллергенной чем искусственная — иммунолог Логина
Происшествия
В Северной Каролине 75-летняя женщина обнаружила сбежавшего заключённого в своей машине — WAVY
Авто и мото
LADA подешевела в 2025 году в среднем на 5%, сообщил глава АВТОВАЗа Соколов
Спорт и фитнес
Отказ от сравнения с другими укрепил дисциплину — Дуэйн Джонсон
Авто и мото
"Москвич" начал выпуск кроссоверов M70 и M90 — АВТОСТАТ
Общество
Средний бюджет на бьюти-процедуры к Новому году составил 9,5 тыс. рублей — Авито
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet