строительство метро
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Владимир Новиков is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 18:17

Метро отменяется: власти Пензы закопали идею, которую сами же и придумали

Проект скоростного наземного маршрута в Пензе временно приостановлен — Минстрой

Мечты о собственном "наземном метро" в Пензе, казалось, становятся ближе, но глава областного минстроя Александр Гришаев расставил точки над i.

Во время прямого эфира во "ВКонтакте" во вторник, 28 октября, чиновник коротко, но ясно ответил на вопрос о судьбе проекта:
"Я коротко скажу: пока не будет", — заявил он, комментируя запуск "Сурских радиусов".

Что это за проект

"Сурские радиусы" — это амбициозная идея, которую власти региона представили летом 2024 года совместно с Куйбышевской железной дорогой. Концепция предполагала создание скоростного наземного маршрута, который должен был соединить центр Пензы с пригородами — Бессоновкой, Селиксой и Пяшой.

Как должно было быть

По первоначальному плану проект собирались реализовать в три этапа.

  • На первом из них хотели запустить 13 дополнительных пригородных поездов по направлению Бессоновка — Пенза-I — Селикса.

  • Также планировалось строительство новой станции "Ухтинка".

  • Время в пути должно было составить всего 15-20 минут - настоящий прорыв для жителей пригородов.

Почему проект застопорился

Пока чиновники не уточняют причины приостановки, но из слов министра ясно одно — "Сурские радиусы" остаются лишь на бумаге. Возможно, проект ещё вернётся в повестку, однако ближайших перспектив у "пензенского метро" нет.

