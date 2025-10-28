Метро отменяется: власти Пензы закопали идею, которую сами же и придумали
Мечты о собственном "наземном метро" в Пензе, казалось, становятся ближе, но глава областного минстроя Александр Гришаев расставил точки над i.
Во время прямого эфира во "ВКонтакте" во вторник, 28 октября, чиновник коротко, но ясно ответил на вопрос о судьбе проекта:
"Я коротко скажу: пока не будет", — заявил он, комментируя запуск "Сурских радиусов".
Что это за проект
"Сурские радиусы" — это амбициозная идея, которую власти региона представили летом 2024 года совместно с Куйбышевской железной дорогой. Концепция предполагала создание скоростного наземного маршрута, который должен был соединить центр Пензы с пригородами — Бессоновкой, Селиксой и Пяшой.
Как должно было быть
По первоначальному плану проект собирались реализовать в три этапа.
-
На первом из них хотели запустить 13 дополнительных пригородных поездов по направлению Бессоновка — Пенза-I — Селикса.
-
Также планировалось строительство новой станции "Ухтинка".
-
Время в пути должно было составить всего 15-20 минут - настоящий прорыв для жителей пригородов.
Почему проект застопорился
Пока чиновники не уточняют причины приостановки, но из слов министра ясно одно — "Сурские радиусы" остаются лишь на бумаге. Возможно, проект ещё вернётся в повестку, однако ближайших перспектив у "пензенского метро" нет.
