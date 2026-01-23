Льготная ипотека разогнала цены на жильё: дешёвые ставки превратились в схему заработка

Льготная ипотека долго выглядела как понятная помощь тем, кто мечтает о своей квартире. Но постепенно на рынке возник эффект, который заметили не сразу: кредиты со скидочной ставкой стали воспринимать как возможность заработать. Это изменило спрос и разогнало цены, сделав жильё менее доступным для тех, ради кого программы запускались. Об этом в эфире Pravda. Ru рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как поддержка превратилась в "инвестинструмент"

По словам Нилова, на старте льготные программы не сопровождались достаточными ограничениями. В результате часть участников начала использовать дешёвые кредиты не как способ решить жилищный вопрос, а как финансовую стратегию. Когда на рынок приходит много денег по сниженной ставке, спрос растёт быстрее, чем предложение, и это почти неизбежно отражается на стоимости квадратного метра.

"Когда запустили, не было разумных ограничений, многие начали использовать льготные кредиты как инвестпроекты. Вложенные тогда деньги, как некий инвестпроект, привели к тому, что просто раздули ипотечный пузырь, и стоимость жилья заметно выросла", — отметил он.

Депутат подчёркивает, что при таком сценарии меняется сама логика участия в программе. Вместо того чтобы помогать людям, которым жильё нужно для жизни, механизм начинает обслуживать инвестиционный спрос. Чем больше подобных сделок, тем сильнее рынок "привыкает" к постоянной подпитке льготными деньгами, а цены начинают закладывать этот спрос заранее.

Почему ужесточение стало неизбежным

Нилов связывает ужесточение правил с тем, что первоначальная цель поддержки была размыта. Льготная ставка, по сути, становится субсидией: государство стимулирует спрос, рассчитывая, что это поможет гражданам. Но если программа превращается в способ извлечения прибыли, нагрузка на систему растёт, а эффект для семей, которым важно купить единственную квартиру, снижается.

Дополнительная проблема в том, что инвестиционные сделки часто сосредоточены в новостройках. Это поддерживает активность застройщиков и банков, но одновременно подталкивает цены вверх, поскольку покупатели конкурируют друг с другом уже не только "за жильё", но и "за доходность". В итоге те, кто приходит на рынок позже и без инвестиционной мотивации, сталкиваются с более высокой планкой входа.

Как это влияло на рынок новостроек

Нилов отметил, что нередкой стала схема, когда жильё покупали на ранней стадии строительства, а затем перепродавали. Такой подход усиливал оборот денег в финансовом и строительном секторе, при этом ключевым драйвером оставались льготные условия.

"Покупали на стадии котлована, продавали позже, тем самым накачивали деньгами в банковский сектор, строительный сектор, а все это происходило за счет государства", — подчеркнул Нилов.

Именно поэтому, по его логике, настройка программ — это попытка вернуть им исходный смысл: чтобы льготная ипотека снова работала как адресная мера поддержки, а не как универсальный инструмент для любых стратегий на рынке недвижимости.