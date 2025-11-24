От Сахалина до Кавказа: льготные билеты из Забайкалья открывают путь в горы

Забайкалье расширяет географию льготных авиаперевозок: жители региона смогут путешествовать по стране по субсидированным тарифам, причём маршруты охватывают направления от Сахалина до Северного Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края. Росавиация утвердила перечень льготных рейсов на следующий год, что открывает новые возможности для межрегиональных связей и туристических поездок.

Подтверждённые маршруты и доступные направления

В рамках программы льготных перевозок забайкальцы смогут летать в Красноярск, Барнаул, Благовещенск, Магадан, Южно-Сахалинск, Томск и Иркутск. Эти направления уже знакомы региональным пассажирам, однако перечень расширяется за счёт новых маршрутов, которые готовят к запуску крупнейшие российские авиаперевозчики.

Вице-премьер регионального правительства Михаил Заиченко отметил, что в 2025 году субсидируемая сеть станет шире.

«Мы провели новые маршруты — авиакомпания “ИрАэро” начнет осуществлять полеты в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Абакан, “Ред Вингс” — в Кемерово. Кроме того, ведем работу с “Ред Вингс” и “Северным Ветром” по маршрутам в Казань, Минеральные Воды, Махачкалу, согласовываем количество и даты рейсов», - подчеркнул он.

Эти направления формируют уникальную для края сетку перелётов, позволяя добираться как на Дальний Восток, так и в южные регионы.

Новые льготные билеты и перспективы авиапространства

С июня следующего года жители Читы смогут приобретать субсидированные билеты на рейсы в Горно-Алтайск, Кемерово, Новокузнецк и Абакан. Эти маршруты становятся частью обновлённой программы, которая направлена на повышение транспортной доступности Забайкалья. Фокус делается на направлениях с устойчивым пассажирским спросом и социальным значением.

Для регионального авиационного узла расширение перечня льготных рейсов означает укрепление связей с соседними субъектами и появление новых логистических возможностей. Рейсы в южные, восточные и центральные регионы страны позволяют пассажирам выбирать маршруты, которые ранее требовали пересадок или были экономически недоступны.

Значение программы и реакция авиаперевозчиков

Программа субсидируемых перевозок позволяет поддерживать мобильность населения в условиях сложной географии Дальнего Востока. Решение Росавиации о расширении списка направлений стало важным шагом для авиакомпаний, работающих в регионе. Перевозчики активно согласовывают частоту и расписание рейсов, поскольку интерес к новым маршрутам высок как со стороны жителей, так и со стороны бизнеса.

Региональные власти подчёркивают, что задача программы — обеспечить устойчивое сообщение и сделать перемещения более предсказуемыми и доступными. Участие сразу нескольких авиакомпаний формирует конкурентную среду и позволяет удерживать стоимость льготных билетов на приемлемом уровне.