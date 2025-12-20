Это не просто рыболовная ловушка: почему древняя стена у острова Сен ставит учёных в тупик

Под толщей воды у берегов Бретани археологи нашли не просто древние камни, а свидетельство того, что доисторические люди активно перестраивали прибрежный мир. Затопленная каменная стена у острова Сен оказалась одним из самых ранних монументальных сооружений Атлантической Европы, созданных охотниками-собирателями. Находка заставляет по-новому взглянуть на возможности и амбиции обществ, живших задолго до появления земледелия. Об этом сообщает научное сообщество, изучающее подводную археологию Атлантики.

Каменная стена, скрытая морем

Сооружение находится у западного побережья Франции, неподалёку от острова Сен, и сегодня лежит на глубине от семи до девяти метров. Его протяжённость достигает примерно 120 метров, а возраст датируется около 5800 года до нашей эры. Это означает, что стена была возведена более семи с половиной тысяч лет назад — в эпоху, когда прибрежные сообщества Европы ещё не перешли к полноценному земледелию.

Первоначально археологи заметили лишь странные линейные структуры на картах морского дна. То, что выглядело как незначительные аномалии рельефа, при детальном изучении оказалось тщательно продуманной каменной конструкцией, пережившей тысячелетия штормов и приливов.

Как удалось обнаружить древнее сооружение

Работа началась в 2017 году с применения высокоточной лидарной батиметрии. Этот метод позволил увидеть геометрические формы, которые не могли возникнуть естественным путём. Однако окончательное понимание масштаба открытия пришло позже.

В период с 2022 по 2024 год были проведены серии подводных погружений. Археологи подтвердили человеческое происхождение как минимум одиннадцати каменных сооружений на затопленном плато. Центральным элементом комплекса стала стена, получившая обозначение TAF1. Именно она выделяется длиной, прочностью и сложностью конструкции, не имея прямых аналогов среди известных памятников столь раннего времени во Франции.

Ландшафт, которого больше нет

Во времена строительства уровень моря был значительно ниже современного. Затопленное сегодня плато представляло собой активную прибрежную зону с приливными каналами, скалистыми выступами и неглубокими долинами. Это была богатая экосистема, удобная для добычи морских ресурсов.

Археологи относят строительство к переходному этапу от позднего мезолита к раннему неолиту. Это был период экспериментов, когда общества охотников-собирателей начинали иначе организовывать пространство, труд и доступ к ресурсам, ещё не отказываясь от традиционного образа жизни.

Инженерные решения, опередившие своё время

Главная стена поражает не только возрастом, но и техникой исполнения. Она усилена более чем шестьюдесятью вертикальными монолитами, установленных параллельными рядами и глубоко закреплённых в скальной основе. Между ними размещены каменные плиты, а внутреннее пространство заполнено угловатыми гранитными блоками.

В результате получился широкий асимметричный барьер, рассчитанный на сопротивление сильным приливным течениям и атлантическим волнам. В отдельных местах камни до сих пор поднимаются почти на два метра над дном, что говорит о высокой устойчивости конструкции. Рядом обнаружены и другие сооружения: часть из них повторяет принципы основной стены, другие представляют собой более узкие каменные ряды из меньших блоков.

Рыбные ловушки или нечто большее

Наиболее распространённая версия заключается в том, что часть комплекса служила рыбозаборными сооружениями. Каменные ловушки, работающие в ритме приливов и отливов, хорошо известны археологам и в других регионах Европы.

Однако конструкции у острова Сен заметно крупнее и сложнее большинства известных аналогов. Их создание требовало:

точного знания поведения приливов; коллективной организации труда; долгосрочного планирования; умения работать с тяжёлым камнем.

Ранее подобные качества чаще связывали с более поздними земледельческими обществами, что делает находку особенно значимой.

Граница, защита или символ территории

Масштабы самых больших стен вызывают дополнительные вопросы. Некоторые исследователи считают, что функции сооружений могли быть многоуровневыми. Помимо рыболовства, они могли:

защищать прибрежную зону от штормовых волн;

стабилизировать береговую линию;

служить территориальными маркерами в условиях меняющегося ландшафта.

Особое внимание привлекает усиление морской стороны стен, что указывает на осознанную стратегию борьбы с волнами. Это говорит о том, что древние строители не просто приспосабливались к среде, а активно формировали её под свои нужды.

Ранний шаг к мегалитической традиции

Открытие у острова Сен важно и для понимания истории мегалитов Бретани. Знаменитые стоячие камни и монументальные гробницы появились здесь значительно позже. Подводные стены могут рассматриваться как архитектурный предшественник — ранний этап развития традиции работы с камнем в монументальных масштабах.

Это указывает на длительную эволюцию инженерного мышления, начавшуюся задолго до появления культовых мегалитических комплексов, которыми регион известен сегодня.

Легенды о затонувших землях

Интересно, что местный фольклор Бретани давно хранит предания о затонувших землях и исчезнувших поселениях за заливом Дуарнене. Хотя археологи избегают прямых параллелей с мифами, они признают: коллективная память о наступлении моря могла иметь реальные основания.

Для доисторических сообществ постепенное повышение уровня моря означало потерю привычных территорий. Эти события могли отразиться в устных преданиях, передававшихся из поколения в поколение.

Контекст европейской подводной археологии

Находка у берегов Франции вписывается в более широкий контекст. В последние годы аналогичные затопленные каменные сооружения были обнаружены в Балтийском море, где древние группы создавали искусственные ландшафты для управления миграцией животных и морскими ресурсами.

В совокупности такие открытия меняют представления о технологических возможностях охотников-собирателей и показывают, что они обладали куда более сложными формами социальной организации, чем считалось ранее.

Сравнение: традиционный взгляд и новые данные

Ранее считалось, что крупные каменные сооружения — признак исключительно земледельческих обществ. Новые данные показывают, что прибрежные охотники-собиратели тоже могли реализовывать масштабные проекты, если имели доступ к ресурсам и коллективному труду.

Если мегалиты позднего неолита ассоциируются с ритуалами и погребениями, то стены у острова Сен, вероятно, связаны с хозяйством, защитой и контролем пространства.

Популярные вопросы о стенах у острова Сен

Кто построил эти сооружения?

Прибрежные охотники-собиратели позднего мезолита — раннего неолита.

Почему они оказались под водой?

Из-за постепенного повышения уровня моря после ледникового периода.

Были ли они только ловушками для рыбы?

Вероятно, нет. Часть конструкций могла выполнять защитные или символические функции.