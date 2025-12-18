Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Гренландский ледник
Гренландский ледник
© Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 22:47

Подо льдом Гренландии нашли то, о чём предпочитали молчать — уровень моря может пойти иначе

Под Гренландией выявили резкие перепады температуры в недрах Земли — PNAS

То, что происходит глубоко под ледяной толщей Гренландии, может оказаться не менее важным для будущего планеты, чем процессы на её поверхности. Учёные обнаружили скрытые тепловые аномалии в недрах Земли, способные влиять на поведение ледников и темпы подъёма уровня океана. Новые данные меняют представления о взаимодействии льда, коренной породы и глубинных геологических процессов. Об этом сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Гренландия как ключевая точка климатических исследований

Группа исследователей из Оттавского университета создала высокоточные трёхмерные карты глубинных слоёв Гренландии и северо-востока Канады. Этот регион имеет особое значение для науки, поскольку именно здесь расположен один из крупнейших ледниковых щитов планеты, способный внести решающий вклад в повышение уровня Мирового океана. Подобные процессы уже фиксируются и в других полярных регионах, где таяние антарктических ледников происходит быстрее прежних прогнозов.

Дополнительный интерес вызывает и геологическое положение острова — он находится над исландской горячей точкой, глубинным источником тепла, сформировавшим значительную часть его геологической истории. Новые модели позволили выявить выраженные температурные контрасты в недрах, которые ранее оставались недооценёнными.

Скрытое тепло под ледяным щитом

Исследование проводилось в сотрудничестве с Университетом Твенте и Геологической службой Дании и Гренландии. Учёные объединили спутниковые и наземные геофизические данные и провели сотни тысяч симуляций на высокопроизводительных вычислительных системах. Такой подход позволил сопоставить тепловую структуру недр с механическими свойствами твёрдой оболочки Земли.

Результаты показали, что вязкость верхней мантии под Гренландией может отличаться в разных зонах на три порядка. Эти различия оказывают прямое влияние на то, как земная кора реагирует на изменение массы ледникового покрова.

"Наши новые региональные температурные модели показывают значительные поперечные колебания тепловой структуры Земли под Гренландией, что даёт важную информацию о прохождении острова через исландскую горячую точку", — объясняет аспирант Парвиз Аджорлу из Оттавского университета.

Геология, лед и движение суши

Температурные аномалии в недрах определяют характер взаимодействия ледникового щита с коренной породой. Это отражается на скорости вертикальных движений суши и изменениях гравитационного поля, которые фиксируются современными приборами. Понимание этих процессов становится особенно важным на фоне прогнозов, согласно которым массовая потеря ледников может ускориться уже в ближайшие десятилетия.

"Колебания температуры напрямую влияют на взаимодействие между ледниковым щитом и коренной породой", — подчёркивает заведующий кафедрой наук о Земле и окружающей среде Гленн Милн из Оттавского университета.

Прогнозы будущего уровня моря

Инновационный подход исследователей заключался в комплексной обработке данных о сейсмических волнах, гравитационных аномалиях и тепловом потоке. Это позволило создать целостную трёхмерную температурную модель, которая расширяет возможности прогнозирования поведения ледникового покрова в будущем.

Такие модели помогают точнее оценивать вклад Гренландии в глобальное повышение уровня моря и учитывать влияние глубинных процессов, которые ранее не включались в климатические расчёты. Полученные результаты показывают, что будущее океанов зависит не только от атмосферы и температуры воздуха, но и от процессов, происходящих на десятки и сотни километров ниже поверхности Земли.

