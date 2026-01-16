Мозг запускает привычки сам: исследование показало, почему вы делаете 65% действий без раздумий

Новое научное исследование показало: значительная часть наших повседневных действий происходит без активного участия сознания. Проще говоря, мозг большую часть дня работает в режиме "автопилота", опираясь на привычки, а не на осознанный выбор.

Большинство решений мы не принимаем осознанно

Учёные из Университета Суррея совместно с коллегами из США и Австралии выяснили, что около двух третей ежедневного поведения запускаются автоматически. Это означает, что мы часто действуем по накатанному сценарию, даже не задумываясь о том, что именно делаем и почему.

Привычки формируются, когда одни и те же действия многократно повторяются в схожих обстоятельствах. Со временем мозг "связывает" ситуацию и реакцию, и при повторении условий поведение включается само — почти без участия сознательного контроля.

Привычки не всегда противоречат нашим целям

Интересно, что автоматические действия далеко не всегда идут вразрез с намерениями человека. Исследование показало: почти половина всех зафиксированных действий одновременно были и привычными, и соответствовали заявленным целям участников. Это говорит о том, что люди часто вырабатывают такие привычки, которые поддерживают их желания и планы, а мешающие — стараются постепенно менять.

Как исследовали поведение в реальном времени

В отличие от многих предыдущих работ, где люди вспоминали свои действия задним числом, в этом исследовании использовался метод наблюдения "здесь и сейчас".

105 участников из Великобритании и Австралии в течение недели получали на смартфон случайные уведомления — до шести раз в день. Каждый раз их спрашивали, что они делают в данный момент и считают ли это действие привычным или осознанным.

Результат оказался показателен: примерно 65% действий начинались автоматически, без предварительного обдумывания.

Почему одной мотивации недостаточно

Авторы подчёркивают: простого желания что-то изменить чаще всего мало. Даже если человек искренне хочет вести себя иначе, повседневные привычки продолжают "рулить" поведением.

Вывод исследователей таков: устойчивые изменения возможны не за счёт силы воли, а за счёт работы с привычками - их распознавания, нарушения нежелательных сценариев и создания новых, более полезных рутин.

Что это значит для здоровья и образа жизни

Полученные данные важны для программ, направленных на улучшение здоровья и самочувствия. Если цель — больше двигаться, лучше питаться или наладить сон, ключевым становится не разовая мотивация, а привязка нужного действия к конкретной ситуации.

Например:

физическая активность легче закрепляется, если она всегда происходит в одно и то же время или после привычного события (например, после работы);

отказ от вредных привычек требует не только намерения, но и изменения среды — устранения триггеров и замены старых действий новыми.

Иллюзия полного контроля

Исследование также ставит под сомнение распространённое представление о человеке как о существе, которое постоянно всё взвешивает и рационально выбирает. На практике значительная часть повторяющегося поведения происходит автоматически — быстро и почти незаметно для сознания.

Когда "автопилот" играет нам на руку

Хорошая новость в том, что этот внутренний автопилот можно использовать в своих интересах. Если сформировать полезные привычки, именно они будут поддерживать здоровье, режим и самочувствие без постоянных усилий.

Однако есть и исключения. Например, физические упражнения оказались сложнее других видов активности: даже если они становятся привычными, им чаще требуется дополнительное сознательное усилие.