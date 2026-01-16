Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мозг и болевые сигналы
Мозг и болевые сигналы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 18:56

Мозг запускает привычки сам: исследование показало, почему вы делаете 65% действий без раздумий

Эксперимент показал слабое влияние мотивации на поведение — Университет Суррея

Новое научное исследование показало: значительная часть наших повседневных действий происходит без активного участия сознания. Проще говоря, мозг большую часть дня работает в режиме "автопилота", опираясь на привычки, а не на осознанный выбор.

Большинство решений мы не принимаем осознанно

Учёные из Университета Суррея совместно с коллегами из США и Австралии выяснили, что около двух третей ежедневного поведения запускаются автоматически. Это означает, что мы часто действуем по накатанному сценарию, даже не задумываясь о том, что именно делаем и почему.

Привычки формируются, когда одни и те же действия многократно повторяются в схожих обстоятельствах. Со временем мозг "связывает" ситуацию и реакцию, и при повторении условий поведение включается само — почти без участия сознательного контроля.

Привычки не всегда противоречат нашим целям

Интересно, что автоматические действия далеко не всегда идут вразрез с намерениями человека. Исследование показало: почти половина всех зафиксированных действий одновременно были и привычными, и соответствовали заявленным целям участников. Это говорит о том, что люди часто вырабатывают такие привычки, которые поддерживают их желания и планы, а мешающие — стараются постепенно менять.

Как исследовали поведение в реальном времени

В отличие от многих предыдущих работ, где люди вспоминали свои действия задним числом, в этом исследовании использовался метод наблюдения "здесь и сейчас".

105 участников из Великобритании и Австралии в течение недели получали на смартфон случайные уведомления — до шести раз в день. Каждый раз их спрашивали, что они делают в данный момент и считают ли это действие привычным или осознанным.

Результат оказался показателен: примерно 65% действий начинались автоматически, без предварительного обдумывания.

Почему одной мотивации недостаточно

Авторы подчёркивают: простого желания что-то изменить чаще всего мало. Даже если человек искренне хочет вести себя иначе, повседневные привычки продолжают "рулить" поведением.

Вывод исследователей таков: устойчивые изменения возможны не за счёт силы воли, а за счёт работы с привычками - их распознавания, нарушения нежелательных сценариев и создания новых, более полезных рутин.

Что это значит для здоровья и образа жизни

Полученные данные важны для программ, направленных на улучшение здоровья и самочувствия. Если цель — больше двигаться, лучше питаться или наладить сон, ключевым становится не разовая мотивация, а привязка нужного действия к конкретной ситуации.

Например:

  • физическая активность легче закрепляется, если она всегда происходит в одно и то же время или после привычного события (например, после работы);
  • отказ от вредных привычек требует не только намерения, но и изменения среды — устранения триггеров и замены старых действий новыми.

Иллюзия полного контроля

Исследование также ставит под сомнение распространённое представление о человеке как о существе, которое постоянно всё взвешивает и рационально выбирает. На практике значительная часть повторяющегося поведения происходит автоматически — быстро и почти незаметно для сознания.

Когда "автопилот" играет нам на руку

Хорошая новость в том, что этот внутренний автопилот можно использовать в своих интересах. Если сформировать полезные привычки, именно они будут поддерживать здоровье, режим и самочувствие без постоянных усилий.

Однако есть и исключения. Например, физические упражнения оказались сложнее других видов активности: даже если они становятся привычными, им чаще требуется дополнительное сознательное усилие.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Предрасположенность к вредным привычкам существует — генетик Карасев сегодня в 15:32
С вредными привычками не все так очевидно: правда о наследственности, которая удивит

Генетик Александр Карасев объяснил NewsInfo, какую роль гены играют в формировании вредных привычек.

Читать полностью » Учёные описывают синдром автопивоварни с опьянением без алкоголя — Mass General Brigham сегодня в 13:37
Опьянел на ровном месте — и только один диагноз объяснил, что со мной происходит

Не верите, что ваше опьянение может быть не связано с алкоголем? Откройте для себя синдром автопивоварни и его последствия для здоровья.

Читать полностью » Кости мамонта на Аляске оказались китами — Journal of Quaternary Science сегодня в 6:02
Сенсация рухнула: кости мамонта с Аляски оказались китами, и это полная загадка

Кости, десятилетиями считавшиеся останками мамонта из глубин Аляски, неожиданно оказались принадлежащими китам и поставили ученых перед новой загадкой.

Читать полностью » Марс изменяет орбитальные циклы Земли и климат — PASP вчера в 18:47
Маленький Марс устроил большой эффект — без него Земля потеряла бы ключевые климатические ритмы

Марс может влиять на климат Земли сильнее, чем считалось ранее. Учёные выяснили, как Красная планета связана с орбитой и ледниковыми циклами.

Читать полностью » Древние реки Марса охватывали более 100 тысяч квадратных километров — Astronomy вчера в 17:55
Загадка марсианской воды решена: кратеры превращались в гигантские переполненные ванны

Ученые выяснили, как на Марсе могли существовать гигантские речные системы без тектоники плит и почему именно они важны для поиска древней жизни.

Читать полностью » В Китае разработали синтетический аналог болевых нервов для роботов — BFM Business вчера в 16:39
Боль без эмоций: в Китае показали, как робот может защищать себя как живое существо — по короткой цепочке

Китайские ученые разработали синтетические нервы, которые помогут роботам 'чувствовать' боль. Это откроет новые горизонты в безопасности и взаимодействии с человеком.

Читать полностью » Древние горячие источники создали жирные кислоты для мембран — CEE вчера в 14:47
Происхождение жизни связали с древними источниками — ключевая деталь долго оставалась скрытой

Учёные приблизились к разгадке того, как на ранней Земле могли возникнуть первые строительные блоки жизни и почему горячие источники сыграли ключевую роль.

Читать полностью » Тагатоза снизила калорийность примерно на 60% по сравнению с сахаром — Университет Тафтса вчера в 9:32
Бактерии сделали то, что не умели заводы: тагатоза может стать массовой заменой сахару

Ученые нашли новый способ производства сахара тагатозы, который обеспечивает сладость с низким влиянием на здоровье. Идеален для диабетиков!

Читать полностью »

Новости
Наука
Древний океан размером с Арктику существовал на Марсе — Шлунеггер профессор
Красота и здоровье
Регулярный приём мелатонина связывают со сбоями собственной выработки
Авто и мото
Нарушение знака Остановка запрещена приводит к эвакуации автомобиля — автоэксперт
Дом
Аммиачные чистящие средства вызывают коррозию в микроволновке — House Digest
Садоводство
Лук порей сеют примерно за 50 дней до высадки в грунт — Сообщество Про
Авто и мото
Зону работы камер на выделенках расширили в законопроекте — Совет Федерации
Наука
Секс как самоутверждение повышает риск давления в паре — JSR
Наука
ЕКА запланировало запуск аппаратов для очистки орбиты в 2027 году — Space News
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet