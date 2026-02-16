Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Уличный стиль городской образ
Уличный стиль городской образ
© Free
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 11:57

Сумка делает наряд дорогим или портит его — одна ошибка бросается в глаза

Иногда образ кажется продуманным до мелочей, но в зеркале всё равно ощущается дисбаланс. Одежда сочетается, обувь на месте, а итог выглядит незавершённым или перегруженным. Часто причина кроется в детали, которую недооценивают, — в сумке. Об этом сообщает look. athensvoice.

Почему сумка решает всё

Сумка — не просто аксессуар, а полноценная часть образа. Она может собрать наряд воедино или, наоборот, разрушить гармонию. Именно она задаёт тон: расслабленный, строгий, вечерний или акцентный.

В повседневных комплектах — джинсы, базовая рубашка, удобная обувь — лучше работают модели среднего размера на плечо или через плечо. Нейтральные оттенки вроде чёрного, коричневого или бежевого выглядят естественно и поддерживают спокойный ритм дня. Мягкая кожаная сумка органично "встраивается" в образ и не перетягивает внимание на себя.

Когда сумка должна быть акцентом

Если наряд минималистичный или монохромный — например, полностью чёрный или выполненный в светлой гамме, — сумка может стать главным выразительным элементом. Яркий цвет, интересная фактура или стёганая кожа добавляют характер без необходимости менять одежду.

Такой приём особенно удобен, когда хочется освежить базовый гардероб. Один насыщенный оттенок или необычная текстура способны сделать образ более динамичным, сохраняя его лаконичность.

Баланс, время и сезон

В противоположной ситуации — когда в наряде уже много принтов, цветов или деталей — сумка должна "успокаивать" ансамбль. Простая модель нейтрального цвета помогает сохранить чистоту линий и не перегружает визуальное восприятие. Здесь важна сдержанность: аксессуар работает как балансир.

Вечером правила меняются. Объёмные и практичные модели уступают место небольшим сумкам, вмещающим только самое необходимое. Клатчи или мини-сумки на тонкой цепочке выглядят уместнее с платьями и аккуратными ансамблями, так как не утяжеляют силуэт.

Сезонность тоже играет роль. В холодное время плотные ткани — пальто, трикотаж, шерсть — лучше сочетаются с сумками из кожи или замши в глубоких оттенках: бордовом, тёмно-зелёном, коричневом. По мере приближения весны палитра может становиться светлее и легче.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Устрицы и тёмный шоколад называют афродизиаками — но их эффект оказался не таким, как думают 14.02.2026 в 18:16

Мифы об афродизиаках развенчаны: их истинное влияние на либидо связано не с чудесами, а с заботой о здоровье.

Читать полностью » Менопауза меняет мозг — сканирование показало тревожные сдвиги в памяти и настроении 14.02.2026 в 15:04

Менопауза — это не только физические изменения, но и серьёзные проблемы с психическим здоровьем и памятью.

Читать полностью » Мужчина считает белок и калории — но одна 14.02.2026 в 14:51

Клетчатка, играющая незаметную роль, может стать решающим фактором для прогресса в зале.

Читать полностью » Удар в самое сердце: вирус один, но последствия разные — в крови скрыт решающий механизм 14.02.2026 в 11:44

Учёные объяснили, почему один и тот же вирус вызывает разные последствия: генетика и эпигенетика иммунных клеток меняют реакцию организма на инфекции.

Читать полностью » Пожилой человек стал раздражительным — причина может скрываться не в характере 14.02.2026 в 8:40

Раздражительность у пожилых людей — не просто возрастное состояние, а сигнал о скрытых проблемах, которым стоит уделить внимание.

Читать полностью » Кроссовки с эффектом мозга вышли в продажу — обещают усилить концентрацию, но есть нюанс 13.02.2026 в 20:25

Может ли обувь повлиять на мозг и концентрацию? Разбираемся, как стимуляция стоп связана с вниманием и где наука расходится с маркетингом.

Читать полностью » Чрезмерная самокритика маскируется под развитие: как перфекционизм разрушает карьеру и отношения 13.02.2026 в 19:38

Самокритика помогает расти, но может разрушать изнутри. Психолог объясняет, где проходит граница и почему её трудно заметить самостоятельно.

Читать полностью » Голодное утро включает скрытый механизм накопления: даже орехи и сухофрукты превращаются в лишний вес 13.02.2026 в 19:35

Отказ от завтрака запускает цепочку перекусов и сбоев в питании. Врач объяснил, почему это меняет обмен веществ и отражается на весе.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Листья желтеют, а земля мокрая — одна ошибка превращает уход в "добивание"
Туризм
Прилетела в Камбоджу ради Ангкора — за один день успела больше, чем ожидала
Наука
80 % болезней скрываются в воздухе и еде: мир начинает охоту за невидимыми причинами заболеваний
Питомцы
Прогулки и игры без пауз делают щенка нервным — ошибка кажется заботой
Наука
Tyrannoroter heberti изменил эволюционную хронологию: травоядные появились на суше неожиданно рано
Еда
Сливы запеклись с марципаном — аромат пряностей наполнил дом за 10 минут
Недвижимость
Стирка больше не съедает выходные: приёмы, которые сокращают работу вдвое и экономят нервы
Питомцы
Один неверный рацион — и собака меняется: скрытые дефициты тихо разрушают концентрацию и стабильность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet