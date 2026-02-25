Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik by wayhomestudio
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 3:36

Стиль не требует затрат: как оригинальные идеи могут преобразить ваш гардероб без лишних трат

Обновление персонального стиля не всегда требует внушительных инвестиций в новые коллекции, так как биохимия новизны часто скрыта в нестандартном взгляде на привычные формы. Психология восприятия образа строится на игре пропорций и акцентов, которые способны реанимировать даже базовые элементы гардероба. Эксперты рекомендуют пересмотреть текущие сочетания, внедряя методы многослойности и структурных изменений силуэта. Об этом сообщает EcoSever. Ru.

Трансформация облика достигается через архитектурную работу с одеждой: изменение способа фиксации ремня или использование платков в качестве неожиданных аксессуаров. Стилист Анна Скороходова предлагает экспериментировать с привычными вещами, например, надевая рубашку поверх лонгслива или частично заправляя объемный джемпер для создания динамичного ритма в образе.

"Прежде чем возвращать в образ архивные вещи, необходимо посмотреть, как правильно это интерпретировать и сочетать сегодня. Вещи немного устаревшие могут смотреться невероятно винтажно, а винтаж сегодня на пике популярности", — рассказала Анна Скороходова.

Для поддержания актуальности имиджа необходимо проводить глубокую ревизию шкафа не реже двух раз в год, адаптируя забытые предметы одежды под современные тренды. Интеграция винтажных элементов в актуальные капсулы позволяет создавать уникальный визуальный код, подчеркивающий аутентичность владельца. Грамотное использование ярких деталей, таких как акцентные серьги или контрастные фактуры, завершает процесс стилистической эволюции без лишних трат.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

