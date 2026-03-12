Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Старомодная спальня с зеркальным шкафом
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 13:16

Как избежать безвкусицы в интерьере: зеркала, глянец и цвета создают заблуждения об уюте

В прошлом месяце соседка хвасталась ремонтом: зеркала на каждой стене, глянец блестит, яркие подушки везде. А когда зашел — глаза слепит, голова кружится, уют как рукой сняло. Комната в 12 метров казалась клеткой с бесконечными отражениями, а запах краски еще не выветрился. Такие модные фишки из интернета легко превращают дом в декорацию к фильму ужасов, если не знать меры. Пора разобраться, где грань между стилем и безвкусицей.

"Зеркала расширяют комнату, но их перебор создает лабиринт, где глаз не находит покоя. Глянцевые поверхности хороши в тени, а на солнце — сплошные блики и усталость. Всегда проверяйте пропорции: одно большое зеркало лучше десятка мелких. И цвета подбирайте по кругу, чтобы не было диссонанса."

Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Зеркала без меры

Зеркала зрительно прибавляют объем, но когда их многовато, пространство превращается в бесконечный лабиринт. Взгляд мечется от отражения к отражению, уют улетучивается. В маленькой квартире это особенно заметно — комната кажется холодной и чужой.

Расставляйте зеркала продуманно: одно напротив окна для света или над кроватью для глубины. Избегайте скоплений на стенах — хватит двух-трех в комнате. Так дом дышит свободно, без эффекта зала ожидания.

Проверьте углы: если отражаются двери или беспорядок, снимите лишнее. Организация пространства поможет зеркалам работать на вас, а не против.

Глянец ослепляет

Глянцевые фасады кухонь или шкафов ловят свет, но в солнечной комнате блики бьют по глазам. Мебель слепит, как фары в лицо, отдыхать невозможно. Особенно на южных сторонах, где солнце палит весь день.

Выбирайте глянец для теневых углов или кухонь без прямого света. Матовые поверхности надежнее — меньше царапин и пыли видно. Кухонный гарнитур с комбинацией глянец-мат держит баланс.

Тестируйте днем: пройдитесь по комнате, присядьте. Если глаза устают — меняйте на полумат. Это базовый шаг для комфорта.

Добавьте текстиль: шторы рассеивают блики. Вязаный текстиль смягчает холод глянца.

Картина на заплатке

Повесить картину на дырку в обоях кажется выходом, но глаз цепляется именно за нее. Дефекты не скрыты, а подчеркнуты рамой. Комната выглядит запущенной, несмотря на декор.

Шпаклюйте и красьте заново — это проще, чем кажется. Выберите полотно в тон стенам, без ярких акцентов. Гармония важнее маскировки.

Если ремонт не вариант, панно на всю стену отвлечет. Чистота в доме начинается с ровных поверхностей.

Зонирование в малыше

В комнате меньше 15 метров зонирование стеллажами или ширмами душит пространство. Получается клаустрофобия вместо порядка. Свет гаснет, воздух застаивается.

Используйте мебель с двойной функцией: диван-кровать или стол-шкаф. Открытые полки лучше сплошных стенок. Уборка и организация упростит жизнь.

В больших помещениях зонируйте свободно, но измерьте площадь заранее. Правильная форма тоже важна — углы съедают метры.

Цвета вразнос

Яркие пятна бодрят, но их лавина создает шум. Голова болит от несочетаемых тонов и фактур. Интерьер дробится на лоскуты.

Ограничьтесь тремя цветами: база, акцент, нейтраль. Сочетайте гладкое с шероховатым для баланса. Рынок жилья учит: гармония продает.

Тестируйте образцы при разном свете. Минус — перебор утомляет гостей за час.

"Зонирование спасает большие комнаты, но в малых — только хуже. Цвета берите из одной палитры, три максимум. Глянцевые элементы прячьте от солнца матовыми соседями. Картины вешайте симметрично, без заплаток — это правило номер один."

Дизайнер интерьеров Ксения Орлова

FAQ

Можно ли зеркала в спальне?
Да, но одно большое у изголовья. Множество создаст хаос по утрам.

Как убрать блики от глянца?
Шторы или матовые вставки. Проверьте на южную сторону заранее.

Сколько цветов в комнате?
Три: основной, акцент, фон. Больше — визуальный шум.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Елена Маркова

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

