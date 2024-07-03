Глава Финляндии Александер Стубб сообщил о необходимости перехода Европы к "экономике военного времени". Об этом он информировал в беседе с американским информационным агентством Bloomberg.
Финский политический и государственный деятель сообщил, что европейским государствам стоит объединить все заказы на вооружения, чтобы дать ОПК перспективу. Глава седьмой по размерам территории страны Европы, находящейся в восточной части Северной Европы, обратился к государственному финансово-кредитному учреждению Европейского союза, что банку необходимо расширить круг своих возможностей и рассмотреть идею обеспечения финансовыми ресурсами военную промышленность.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о ненадобности вооружения, которое создаётся в Европе на поддержку Украины после того, как СВО будет окончено. Он также добавил, что данное оружие не обезопасить европейские государства.
Более двух месяцев назад министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сообщил о необходимости усовершенствования и продвижения ОПК Германии. Он добавил, что если Украина испытывает необходимость в вооружении, различных снарядах для огнестрельного оружия и так далее, то она должна их иметь. Немецкий политик также заявил, что в случае ненадобности оружия государству в Восточной и Центральной Европе, его могут применять и в Германии.
Фото: Flickr / European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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