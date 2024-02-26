В состав "Ступора" входит комплексная обнаружения, таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов, и средств противодействия — аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат"
Комплексная система "Ступора", говоря простыми слоавми, ищет дроны в видимой части спектра, в радиоэфире и на экране радара ПВО. После того, как "птичка" обнаружена, в действие включается система подавления РЭБ через создание помех и подмену координат для вражеского беспилотника.
Подробности рассказал РИА "Новостям" Владислав Кустарев, директор по развитию компании-разработчика ООО "Ступор". Программное обеспечение собственной разработки позволяет использовать набор методов фиксации, что снижает вероятность ложной тревоги. Система, работающая на ИИ, может интегрироваться и с другими аналогичными системами борьбы сбеспилотниками". Данные работы системы "Ступор" могут выгружаться на обычный смартфон.
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