Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина за лэптопом в офисе
Мужчина за лэптопом в офисе
© Unsplash by Bench Accounting is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 7:08

Стул забрал осанку — подложил эту вещь под поясницу, и плечи сами расправились

Регулярные упражнения на рабочем месте снижают нагрузку на позвоночник — Сергей Литовченко

Долгие часы за рабочим столом стали нормой для многих, но такая малоподвижность чревата серьёзными последствиями для здоровья. От снижения кровообращения до проблем с позвоночником — всё это результат сидячего образа жизни. Фитнес-тренер Сергей Литовченко поделился с Life.ru простыми и эффективными советами, которые помогут поддерживать физическую активность даже в офисе.

"Регулярное движение помогает не только улучшить осанку, но и поддерживать здоровье суставов и сосудов даже при сидячей работе", — отметил Сергей Литовченко.

Как движение спасает спину и сосуды

Сидячая работа вызывает застой крови в ногах, снижает подвижность суставов и ослабляет мышцы спины. Это может привести к хронической боли, варикозу и даже к нарушению обмена веществ. Однако всего несколько минут активности в течение дня способны значительно снизить эти риски.

Регулярные упражнения улучшают циркуляцию крови, укрепляют мышцы кора и повышают общий тонус. Главное — выполнять их систематически, даже если на это есть всего пять минут.

Простые упражнения прямо на рабочем месте

Фитнес-тренер советует включить короткие разминки в повседневный график. Они не требуют инвентаря и могут выполняться между делами.

  1. Приседания с широкой постановкой ног. Делайте 1-2 подхода по 15-20 повторений. Это активирует мышцы ног и улучшает кровообращение.

  2. Наклоны вперёд, назад и в стороны. Они помогают снять напряжение с позвоночника и укрепляют мышцы спины.

  3. Повороты корпуса. Выполняйте по 10 повторений в каждую сторону — это улучшает гибкость поясницы.

  4. Подъёмы на носки. Простое, но эффективное упражнение против отёков ног.

  5. Растяжка плеч и шеи. Медленные круговые движения помогают снять стресс и усталость.

"Даже короткие упражнения по 5-10 минут способны улучшить самочувствие и работоспособность", — подчеркнул Сергей Литовченко.

Таблица: офисная разминка на каждый день

Упражнение Время выполнения Основной эффект
Приседания с широкой постановкой ног 2 минуты Улучшение кровотока в нижних конечностях
Наклоны вперёд и в стороны 3 минуты Разгрузка позвоночника
Повороты корпуса 1-2 минуты Повышение гибкости спины
Подъёмы на носки 1 минута Профилактика варикоза
Растяжка шеи и плеч 2 минуты Снятие напряжения и усталости

Здоровое питание — основа хорошего самочувствия

Физическая активность невозможна без правильного питания. По словам тренера, питание в течение дня должно быть сбалансированным и не перегружать организм.

  1. Утро: сочетайте белки с медленными углеводами — злаковые каши, пасту из твёрдых сортов пшеницы, яйца, нежирное мясо или рыбу.

  2. День: лёгкие белковые блюда и овощи на пару, чтобы поддерживать энергию без чувства тяжести.

  3. Вечер: белки с овощами — идеальный вариант для лёгкого ужина. Однако избегайте огурцов, болгарского перца и помидоров — они могут вызывать брожение и дискомфорт.

  4. Дополнительно: не забывайте о витаминах и полезных жирах — орехах, семенах, оливковом масле.

"Рацион должен помогать телу восстанавливаться, а не создавать дополнительную нагрузку", — добавил Сергей Литовченко.

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте микропаузы. Делайте короткие разминки каждый час.

  2. Держите правильную осанку. Сидите прямо, не сутультесь.

  3. Пейте воду. Обезвоживание усиливает утомляемость.

  4. Завтракайте обязательно. Утренний приём пищи запускает обмен веществ.

  5. Следите за освещением. Правильный свет снижает напряжение глаз и шеи.

А что если…

  1. А что если нет времени на разминку? Даже 2 минуты растяжки каждый час лучше, чем полное отсутствие движения.

  2. А что если нет места в офисе? Можно выполнять упражнения стоя у стола или даже сидя.

  3. А что если болит спина? Начните с лёгких наклонов и растяжки — они снизят напряжение.

FAQ

Сколько раз в день стоит делать офисную разминку?
Оптимально — каждые 1-2 часа, даже если это всего 3-5 минут.

Можно ли заменить упражнения прогулкой?
Да, короткие прогулки также улучшают кровообращение и снимают усталость.

Какие продукты помогают поддерживать энергию в течение дня?
Орехи, овсянка, цельнозерновые продукты, йогурт, бананы — всё, что содержит сложные углеводы и белки.

Ошибка, последствия, альтернатива

  1. Ошибка: сидеть без движения весь день.
    Последствие: застой крови, боли в спине.
    Альтернатива: короткие упражнения каждые 60 минут.

  2. Ошибка: перекусывать фастфудом.
    Последствие: упадок сил, набор веса.
    Альтернатива: полезные перекусы — орехи, яблоки, йогурт.

  3. Ошибка: пропуск завтрака.
    Последствие: вялость и переедание вечером.
    Альтернатива: лёгкий завтрак с белками и сложными углеводами.

Мифы и правда

  1. Миф: офисная работа не вредна, если сидеть в правильной позе.
    Правда: неподвижность вредна даже при идеальной осанке.

  2. Миф: упражнения на рабочем месте неэффективны.
    Правда: регулярные короткие тренировки заметно улучшают кровоток и осанку.

  3. Миф: можно компенсировать сидячий день вечерней тренировкой.
    Правда: постоянное движение в течение дня важнее одной вечерней активности.

Исторический контекст

  1. Первые исследования влияния сидячего образа жизни на здоровье появились в 1950-х годах.

  2. В XXI веке ВОЗ признала гиподинамию одной из ведущих причин преждевременной смертности.

  3. Сегодня корпоративные программы здоровья включают упражнения прямо в офисах.

Три интересных факта

  1. Каждые 30 минут сидячей работы рекомендуется хотя бы встать и потянуться.

  2. Люди, делающие короткие перерывы на движение, на 30% продуктивнее.

  3. Сидячий образ жизни сокращает ожидаемую продолжительность жизни в среднем на 2 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Павел Николаенко: резиновая подошва и короткий шаг помогают предотвратить травмы зимой сегодня в 7:15
Вышла из дома и упала на первом шаге — теперь всегда делаю так, чтобы не повторить ошибку

Врач скорой помощи из Тюмени объяснил, как выбрать обувь и правильно двигаться, чтобы избежать травм в гололёд, и что делать, если падение всё-таки произошло.

Читать полностью » Врач Владимир Мещеряков: вейпы разрушают лёгкие и сосуды сегодня в 0:14
Понял, что вейпы — не безвредны: что происходит с организмом на самом деле

Электронные сигареты кажутся безопасной альтернативой табаку, но эксперты предупреждают: вейпы разрушают лёгкие, сосуды и повышают риск рака.

Читать полностью » Пила чай габа ради сна — и не могла уснуть до утра: вот почему вчера в 23:55

Чай габа обещает расслабление и спокойный сон, но научные данные ставят под сомнение его реальные эффекты. Узнайте, стоит ли верить в чудеса габы.

Читать полностью » Сыворотки с витамином C помогают выровнять тон кожи и снизить проявления постакне вчера в 23:43
Антиоксидант, который делает кожу ярче: что нужно знать о витамине C

Витамин C осветляет, выравнивает и защищает — если подобрать формулу и режим. Разбираем, какой тип выбрать, как наносить и с чем сочетать, чтобы кожа сияла.

Читать полностью » Эксперты: день рождения под открытым небом повышает настроение и снижает стресс вчера в 23:40
Забудьте про кафе и застолья — вот как устроить день рождения под открытым небом, чтобы всем понравилось

Твой день рождения — повод выбраться на воздух: ужин под звёздами, вечер у костра или пикник с друзьями. 15 идей, которые сделают праздник по-настоящему твоим.

Читать полностью » Домашнее снятие гель-лака требует защиты кожи и правильного выбора растворителя вчера в 22:40
От фольги до масел: домашние способы снять гель-лак безопасно и красиво

Сорвать гель-лак легко, восстановить ногти — нет. Разбираем быстрые и щадящие способы домашнего снятия, пошагово и без лишних травм.

Читать полностью » Жила себе спокойно — пока анализ не показал одно: почки вчера в 22:28

800 миллионов людей страдают от хронической болезни почек, но многие даже не подозревают об этом. Узнайте о факторах риска и ранних симптомах, которые могут спасти вашу жизнь.

Читать полностью » Эксперты советуют выбирать формат дня рождения по уровню энергии и настроению вчера в 22:22
Перестал пытаться угодить всем — и это был лучший день рождения в моей жизни

Хочешь провести день рождения необычно, но без лишнего стресса? Подборка идей поможет устроить праздник, который будет только твоим — от спа-дня до вечеринки под любимую музыку.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Полила раствором из аптечки — и герань взорвалась бутонами: теперь делаю всегда так
Спорт и фитнес
Убрала таймер с глаз — и результаты пошли вверх: метод, который перевернул мои тренировки
Туризм
Ночевал в юрте, пил айраг и слушал тишину – после Монголии мир кажется другим
Авто и мото
Эксперт Петр Баканов предупредил, что полупустой бак зимой вызывает коррозию
Культура и шоу-бизнес
Брюс Уиллис в центре внимания, хотя его нет: музыкальный вечер, который потряс Нью-Йорк
Туризм
Прилетела на Мальдивы и поняла, почему их называют раем – не только из-за пляжей
Еда
Раньше мучился с магазинным, теперь делаю дома: домашнее сливочное мороженое покоряет нежностью
Наука
Добавление минеральных солей повышает натуральность вкуса низкокалорийных подсластителей — Михаил Иванов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet