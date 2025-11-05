Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фаршированные шампиньоны
Фаршированные шампиньоны
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 9:02

Смешал фарш с овощами и напихал в грибы — результат шокировал всю семью: теперь всегда готовлю так

Фаршированные шампиньоны с куриным фаршем запекаются с сыром до румяной корочки

Фаршированные грибы — это всегда беспроигрышный вариант, если хочется приготовить что-то эффектное, но без лишних хлопот. Ароматные шляпки шампиньонов, начинённые сочным куриным фаршем и покрытые расплавленным сыром, становятся аппетитной горячей закуской или полноценным блюдом, которое одинаково уместно и на праздничном столе, и в домашнем меню.

Почему это блюдо так популярно

Фаршированные шампиньоны — пример того, как из самых простых ингредиентов можно создать ресторанное угощение. Грибы впитывают соки и ароматы начинки, оставаясь при этом упругими и сочными. Фарш с овощами делает вкус насыщенным, а сыр добавляет мягкость и румяную корочку. Такое сочетание нравится даже тем, кто обычно равнодушен к грибам.

Ингредиенты

На 4 порции понадобятся:

  • шампиньоны (крупные) — 500 г;

  • куриный фарш — 350 г;

  • сыр — 100 г;

  • лук — 1 шт.;

  • морковь (по желанию) — 1 шт.;

  • растительное масло — 20 г;

  • соль, перец, специи — по вкусу.

Для более насыщенного вкуса можно добавить немного сливочного масла или сливок в фарш, а при желании заменить куриный фарш на говяжий или смешанный.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовка грибов. Шампиньоны очистите, промойте и обсушите. Аккуратно удалите ножки, чтобы не повредить шляпки. Нарежьте ножки мелкими кусочками — они понадобятся для начинки.

  2. Приготовление фарша. Мелко нарежьте лук и морковь. Обжарьте их на сковороде с маслом до мягкости. Добавьте куриный фарш, посолите, приправьте специями. Обжаривайте до изменения цвета.

  3. Добавление грибных ножек. К фаршу с овощами добавьте нарезанные ножки шампиньонов, перемешайте и готовьте ещё 3-5 минут. Попробуйте на вкус — при необходимости добавьте соли.

  4. Сырная часть. Натрите сыр на крупной тёрке. Половину добавьте в слегка остывший фарш — это сделает начинку более сочной. Вторую часть оставьте для запекания.

  5. Фарширование. Слегка присолите шляпки грибов и аккуратно заполните их начинкой. Не уплотняйте слишком сильно, чтобы начинка не выдавила сок.

  6. Запекание. Выложите грибы в смазанную маслом форму. Пеките при 180°C около 20 минут.

  7. Финальный штрих. Достаньте форму, посыпьте грибы оставшимся сыром и верните в духовку на 5 минут — до золотистой корочки.

Ошибки и как их избежать

  • Ошибка: использовать мелкие грибы.
    Последствие: начинка не помещается, грибы пересушиваются.
    Решение: выбирайте крупные шампиньоны с целыми шляпками.

  • Ошибка: пересушить фарш.
    Последствие: начинка становится жёсткой.
    Решение: обжаривайте фарш только до изменения цвета, не дожидаясь полной готовности.

  • Ошибка: добавить сыр сразу.
    Последствие: он подгорит раньше, чем приготовятся грибы.
    Решение: посыпайте сыром только в конце.

А что если…

Если хочется сделать блюдо более сытным, можно добавить к фаршу немного варёного риса или обжаренных овощей — кабачков, перца, баклажанов. Для праздничной подачи попробуйте запечь грибы в сливках или посыпать панировочными сухарями — получится эффектная корочка.

Таблица "Плюсы и минусы"

Параметр Плюсы Минусы
Вкус Нежный, сочный, насыщенный При остывании теряет часть аромата
Приготовление Простое, без лишних шагов Требует аккуратности при фаршировании
Подача Универсальное блюдо — и закуска, и основа Не подходит для вегетарианцев

Интересные факты

  1. Первые фаршированные шампиньоны появились во французской кухне как закуска champignons farcis.

  2. Грибы прекрасно впитывают ароматы, поэтому с ними хорошо сочетаются тимьян, чеснок и сливки.

  3. В Италии подобное блюдо запекают с пармезаном и подают с пастой или полентой.

FAQ

Можно ли использовать другой фарш?
Да, подойдут индейка, говядина или свинина.

Как понять, что грибы готовы?
Шляпки становятся мягкими, но не теряют форму, а сыр сверху расплавлен и слегка подрумянен.

С чем подавать?
Отлично подходят картофельное пюре, рис или свежие овощи.

Мифы и правда

Миф: фаршированные грибы — блюдо для ресторана.
Правда: приготовить их дома просто, главное — не передерживать в духовке.

Миф: грибы нужно чистить ножом.
Правда: достаточно протереть влажной салфеткой — кожица сохраняет аромат.

Миф: фарш из курицы делает блюдо пресным.
Правда: специи и сыр придают насыщенность и пикантность.

Исторический контекст

Фаршированные грибы упоминались ещё в XIX веке в кулинарных книгах Франции. С развитием духовок это блюдо стало популярным и в России, где его адаптировали под местные продукты — добавили мясной фарш и тёртый сыр. Сегодня такие грибы считаются универсальным рецептом: их готовят и в будни, и на праздники.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сазан в духовке в фольге с овощами приобретает нежную текстуру при запекании с лимоном и укропом сегодня в 5:20
Рыбный аромат, от которого соседи бегут: как сазан с овощами избавляет блюдо от неприятного запаха

Приготовьте нежного сазана в фольге с овощами — простой рецепт, который удивит вкусом и ароматом, идеальный для любого случая.

Читать полностью » Несладкие профитроли с овощами сохраняют форму и вкус после охлаждения и наполнения сегодня в 4:23
Хрустящие шарики, наполненные секретом — этот рецепт профитролей заставит гостей просить добавку

Хотите удивить гостей неожиданным блюдом? Узнайте, как приготовить несладкие профитроли с овощными начинками и сделать их звездой вашего стола.

Читать полностью » Творог с изюмом и яйцами для сырников на сковороде образует нежную текстуру при правильном замесе сегодня в 3:28
Забудьте про резиновые сырники: этот ингредиент делает их воздушными, как облако

Ароматные сырники с изюмом — идеальный завтрак для семьи. Узнайте, как сделать их пышными и вкусными, с секретами приготовления и полезными советами.

Читать полностью » Роспотребнадзор: хранить яйца без холодильника можно не дольше трёх недель сегодня в 3:26
Не спешите с холодильником: свежие яйца умеют защищаться сами

Почему свежие яйца нельзя сразу класть в холодильник и как определить идеальные условия для их хранения, чтобы избежать бактерий и сохранить вкус.

Читать полностью » Греческий салат с курицей получается ярче с помидорами черри и маслинами для пикантности сегодня в 2:30
Помидоры черри вместо обычных: как этот выбор делает салат ярче и вкуснее — без компромиссов

Классический греческий салат с курицей — яркий и сытный рецепт для праздничного стола или повседневного ужина.

Читать полностью » Кулинар BBC Good Food Феннелл объяснила, почему горошек лучше авокадо для тостов сегодня в 2:16
Забудьте про авокадо для тостов: зелёный конкурент из морозилки оказался вкуснее и полезнее

Забудьте про авокадо — новый герой завтраков уже в вашей морозилке. Узнайте, как сделать нежный, ароматный и полезный тост с гуакамоле из горошка.

Читать полностью » Кекс на кефире в духовке получается пышным и ароматным благодаря простым ингредиентам сегодня в 1:35
Ароматный кекс без заморочек: как кефир превращает обычное тесто в шедевр выпечки

Ароматный кекс на кефире — это классика, которая всегда радует. Попробуйте этот рецепт и откройте для себя новые грани домашней выпечки!

Читать полностью » Кулинар Грег: запеканка сегодня в 1:15
Рис, говядина и немного магии: запеканка, которая понравится с первой ложки

Пикантная запеканка из говядины с рисом и фирменным соусом "Бэнг-Бэнг" — простой способ добавить яркости в будничный ужин и удивить близких вкусом.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
UNRAE: продажи новых автомобилей в Италии в октябре 2025 года снизились на 0,6%
Красота и здоровье
Врач Карпенко: кофе может вызывать гастрит и нарушения работы нервной системы
Садоводство
Крапива и одуванчик улучшают структуру почвы и повышают её плодородие
Культура и шоу-бизнес
Риз Уизерспун рассказала, что Дженнифер Энистон сохранила дружеские отношения с Брэдом Питтом — подкаст Armchair Expert
Красота и здоровье
Дисбиоз кишечника нарушает баланс микрофлоры и влияет на общее здоровье — Екатерина Киселёва
Спорт и фитнес
Интервальная кардио-тренировка сжигает калории: эффективная методика от Тима Адамса
Спорт и фитнес
Учёные ACE: дыхание сбивается при подъёме по лестнице, даже если вы в форме
Садоводство
Использование яичной скорлупы помогает растениям усваивать кальций и предотвращать болезни – Павел Григорьев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet