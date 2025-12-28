Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 5:00

Заказал это блюдо в Турции почти случайно — теперь понимаю, почему местные его обожают

Ичли кёфте представляет собой котлеты с начинкой из булгура и мяса — кулинары

Ичли кёфте редко становится первым блюдом, которое заказывают туристы в Турции, но именно оно часто оказывается самым запоминающимся. За хрустящей корочкой скрывается насыщенная начинка, а за простым названием — длинная история кулинарных заимствований и региональных традиций. Это блюдо одинаково ценят и на семейных кухнях, и в лучших ресторанах страны. Об этом сообщает дзен-канал "Турция: взгляд изнутри".

Что такое ичли кёфте и почему его так называют

Название блюда в переводе с турецкого означает "котлета с начинкой", и оно точно отражает суть рецепта. Ичли кёфте представляет собой небольшие круглые или продолговатые котлеты, чаще всего напоминающие форму миндаля. Снаружи — тонкая оболочка из булгура или других ингредиентов, внутри — сочная мясная начинка с орехами и специями. После приготовления котлеты покрываются равномерной золотистой корочкой и сохраняют насыщенный аромат.

По своей идее ичли кёфте близко к блюду киббе, известному в Ливане, Сирии и других странах Ближнего Востока. В Турцию рецепт пришёл в период Османской империи, когда активные культурные и торговые связи способствовали обмену гастрономическими традициями. Со временем блюдо было переосмыслено и адаптировано под местные продукты и вкусы.

Как рецепт стал частью турецкой кухни

В Анатолии ичли кёфте приобрело собственный характер. Турецкие повара начали использовать разные виды булгура, добавлять местные специи и орехи, а в юго-восточных регионах — знаменитые фисташки Антеп. Эти изменения сделали блюдо более насыщенным и разнообразным по вкусу, а также закрепили за ним статус кулинарного наследия.

Сегодня ичли кёфте официально признано частью кулинарного наследия Турции. Классическая версия блюда ассоциируется с городом Газиантеп, который считается родиной рецепта с особенно тонкой оболочкой и богатой начинкой. Именно здесь в фарш традиционно добавляют грецкие орехи и фисташки, добиваясь баланса между мясной сочностью и ореховой текстурой.

Газиантеп и секреты приготовления

Газиантепская версия ичли кёфте защищена географическим знаком качества, который закрепляет право региона на традиционный рецепт. Это означает, что технология приготовления и состав блюда считаются частью нематериального культурного наследия.

Оболочку для котлет делают вручную — из мелкого булгура, манной крупы или варёного картофеля, тщательно вымешивая массу до состояния, напоминающего эластичное тесто. Начинку готовят отдельно: мясной фарш обжаривают с луком, специями и орехами. После этого котлеты формируют и либо обжаривают во фритюре до румяной корочки, либо отваривают в кипящей воде.

Готовое блюдо подают горячим, обычно с долькой лимона и свежей зеленью. Качественное ичли кёфте легко узнать по тонкой, но прочной оболочке и сочной начинке с ярким ароматом специй.

